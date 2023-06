Παράξενα

ΗΠΑ: Παιδί πυροβόλησε και σκότωσε την έγκυο μητέρα του

Την πυροβόλησε πισώπλατα ο 2χρονος γιος της. Εκτός από τη μητέρα οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν ούτε το έμβρυο.

Στην πολιτεία Οχάιο των ΗΠΑ ένα νήπιο 2 ετών σκότωσε κατά λάθος τη μητέρα του, έγκυο στον όγδοο μήνα, αφού την πυροβόλησε στην πλάτη με πιστόλι, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η Λόρα Ιλγκ, 31 ετών, κάλεσε βοήθεια το απόγευμα της 16ης Ιουνίου, εξηγώντας ότι ο γιος της την πυροβόλησε στο σπίτι της στο Νόργουοκ, διευκρίνισε ο επιθεωρητής Ντέιβιντ Σμιθ.

«Εξήγησε ότι βρίσκεται στην 33η εβδομάδα της κύησης και ότι ο γιος της, ηλικίας 2 ετών, την πυροβόλησε κατά λάθος στην πλάτη με όπλο», πρόσθεσε ο Σμιθ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο News 5 Cleveland.

Παρά την άμεση επέμβαση διασωστών, η νεαρή γυναίκα πέθανε στο νοσοκομείο, ενώ οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν ούτε το έμβρυο που κυοφορούσε, σημείωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας.

Η Ιλγκ είχε ακόμη τις αισθήσεις της όταν έφτασε στο σπίτι της η αστυνομία και εξήγησε ότι ο γιος της μπήκε στο δωμάτιο των γονιών του, η πόρτα του οποίου συνήθως ήταν κλειδωμένη, την ώρα που εκείνη ήταν απασχολημένη με το πλύσιμο των ρούχων και άρχισε να παίζει με το πιστόλι.

Η αστυνομία βρήκε ένα πιστόλι 9 χιλιοστών ακουμπησμένο σε κομοδίνο στο δωμάτιο καθώς και δύο ακόμη γεμάτα όπλα.

Ο σύζυγος του θύματος, που έλειπε από το σπίτι την ώρα του περιστατικού, δήλωσε στην αστυνομία ότι τα όπλα του ανήκουν.

Η τραγωδία αυτή είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά τραγικών περιστατικών στις ΗΠΑ, μια χώρα που μετρά 400 εκατ. πυροβόλα όπλα και περίπου 330 εκατ. κατοίκους.

Τον Μάρτιο ένα 3χρονο κορίτσι σκότωσε κατά λάθος την 4χρονη αδελφή του με πιστόλι κοντά στο Χιούστον του Τέξας παρά την παρουσία πέντε ενηλίκων, ανάμεσά τους και οι γονείς των κοριτσιών, στο σπίτι.

Περίπου το 40% των αμερικανικών νοικοκυριών – μεγάλο μέρος των οποίων έχει παιδιά – διαθέτει τουλάχιστον ένα όπλο, σύμφωνα με το Pew Research Center. Ωστόσο λιγότερα από τα μισά νοικοκυριά φυλάσσουν σε ασφαλές μέρος τα όπλα αυτά, όπως αποκάλυψε έρευνα του πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Η τραγωδία στο Νόργουοκ σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι η οικογένεια λάμβανε μέτρα ασφαλείας, επεσήμανε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, ενώ κάλεσε τους πολίτες που έχουν στην κατοχή τους πυροβόλα όπλα να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί, χρησιμοποιώντας κυρίως «λουκέτα, θυρίδες» και «το λιγότερο μην να αφήνουν τα όπλα γεμάτα».

