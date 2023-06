Παράξενα

ΗΠΑ: 7χρονος πυροβόλησε και σκότωσε 5χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί 150 περιστατικά με πυροβολισμούς από παιδιά στις ΗΠΑ, μέσα στο 2023, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 58 θανάτους.

-

Σοκ προκαλεί η είδηση πως ένα 7χρονο παιδί πυροβόλησε θανάσιμα έναν 5χρονο μέσα σε σπίτι στο ανατολικό Κεντάκι, στις ΗΠΑ, το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το “Associated Press” η πολιτειακή αστυνομία του Κεντάκι, από την αρχική έρευνα διαπίστωσε ότι ο πυροβολισμός ήταν ατύχημα. Έγινε προσπάθεια διάσωσης του 5χρονου, αλλά ο ιατροδικαστής της κομητείας Τζάκσον κήρυξε νεκρό το παιδί στο σημείο, όπου έγινε το τραγικό συμβάν. Η αστυνομία δήλωσε πως οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς να κατονομάζει τους εμπλεκομένους.

Έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 150 ακούσιοι πυροβολισμοί από παιδιά στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής φέτος, συμπεριλαμβανομένων τριών άλλων στο Κεντάκι, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 58 θανάτους και 101 τραυματισμούς, σύμφωνα με την ομάδα υπεράσπισης “Everytown for Gun Safety”.

Το Κεντάκι δεν έχει νόμους που να επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους αποτυγχάνουν να ασφαλίσουν ένα αφύλακτο πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με το Νομικό Κέντρο Giffords. Ωστόσο, η πολιτεία απαγορεύει σε οποιονδήποτε να παρέχει «σκόπιμα, εν γνώσει του ή απερίσκεπτα» πιστόλι σε ανήλικο, εκτός εάν ο ανήλικος έχει νόμιμη άδεια να κατέχει πιστόλι.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναυάγιο στην Πύλο: Κι άλλη σορός στη θάλασσα

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Οι αντιφάσεις του κατηγορούμενου και οι ύποπτοι

Influencer στα “δίχτυα” της ΑΑΔΕ: Πρόστιμο μαμούθ για φοροδιαφυγή