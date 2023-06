Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ: Σκληρή κόντρα για τον Μάντζο, τα fund και τους πλειστηριασμούς

Στα άκρα η κόντρα μεταξύ των δυο κομμάτων, μετά την αποκάλυψη ότι o υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, είχε εκπροσωπήσει fund εναντίον δανειολήπτη.

Σκληρό ροκ μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία», στο οποίο αναφέρεται ότι ο υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ. Δημήτρης Μάντζος, επιστρατεύθηκε ως δικηγόρος από fund εναντίον δανειολήπτη για χρέος 55.000 ευρώ σε ελβετικό φράγκο.

Στη σχετική ανακοίνωση της η Κουμουνδούρου κάνει λόγο για «Ταύτιση ΠΑΣΟΚ με ΝΔ στο “σύνδρομο Πάτση” υπέρ των funds» και αναφέρει τα εξής: Μόλις χθες το ΠΑΣΟΚ έβγαλε ανακοίνωση υπέρ των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Μία μέρα μετά αποκαλύπτεται από την εφημερίδα «Δημοκρατία» ότι ο εκπρόσωπός του και υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας κ. Δημήτρης Μάντζος, επιστρατεύθηκε ως δικηγόρος από fund εναντίον δανειολήπτη για χρέος 55.000 ευρώ σε ελβετικό φράγκο.

Είναι μέγιστη υποκρισία το ΠΑΣΟΚ να ταυτίζεται με τη ΝΔ στο «σύνδρομο Πάτση» και την ίδια ώρα να εμφανίζεται ως προστάτης των αδύναμων και υπερχρεωμένων. Με 700.000 ενυπόθηκα δάνεια να έχουν μεταβιβαστεί σε funds και να παίρνουν σειρά για πλειστηριασμό, περιμένουμε μία απάντηση από τον κ. Ανδρουλάκη. Στις 25 Ιούνη οι πολίτες επιλέγουν: Ασυδοσία των funds ή προστασία της πρώτης κατοικίας;

Άμεση ήταν η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία υποστηρίζει ότι «Τα στελέχη της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν αμετανόητοι τυχοδιώκτες» και σε ανακοίνωση της αναφέρει τα εξής: Το κόμμα, που ψήφισε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και αποτιμούσε δια στόματος του Προέδρου τους Αλέξη Τσίπρα ότι «25.000 πλειστηριασμοί δεν είναι και πολλοί», που ενώ υποσχόταν “σεισάχθεια” παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών στα funds και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία έβαλαν ταφόπλακα στην προστασία της πρώτης κατοικίας που πέτυχε το ΠΑΣΟΚ το 2010, επιχειρεί να συμψηφίσει ένα δικηγορικό γραφείο που έχει εκπροσωπήσει εκατοντάδες δανειολήπτες στα δικαστήρια για την προστασία της περιουσίας τους με το σκάνδαλο Πάτση.

Ταυτίζει δηλαδή μια δικηγορική πράξη με την εξαγορά από τον κ. Πάτση κόκκινων δανείων αξίας 62,7 εκατομμυρίων ευρώ έναντι μόλις 4,3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πανικός τους δεν κρύβεται και θα επιστρατεύσουν κάθε αθέμιτο μέσο για να πολεμήσουν το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό, εξάλλου, ταυτίζονται πλήρως με τη Νέα Δημοκρατία. Ψηφιακοί παρακρατικοί μηχανισμοί και μιντιακοί βραχίονες στην υπηρεσία τους. Όφειλαν, όμως, να έχουν διαβάσει το μάθημα της κάλπης της 21ης Μαΐου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε νέα ανακοίνωση του, επανήλθε τονίζοντας ότι: Με την ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει πως ο κ. Μάντζος λειτουργούσε ως εκπρόσωπος fund κατά δανειοληπτών και μάλιστα σε ελβετικό φράγκο, για τους οποίους χθες μόλις έβγαλε υποκριτικά ανακοίνωση.

Δεν χρειάζεται τόσος εκνευρισμός και ύβρεις. Θα αρκούσε μία συγγνώμη από το ΠΑΣΟΚ για την υποκρισία σε βάρος των δανειοληπτών και των ανθρώπων που αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν και αγωνιούν για τα σπίτια τους. Το δίλημμα πλέον καθίσταται ακόμα πιο καθαρό: Ασυδοσία των funds με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ή προστασία της πρώτης κατοικίας;

