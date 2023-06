Συνταγές

Γιουβέτσι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε, με τους τηλεθεατές της εκπομπής "Το Πρωινό", τα μυστικά που θα "απογειώσουν" την συνταγή.

-

Παραδοσιακή συνταγή για πεντανόστιμο γιουβέτσι ετοίμασε την Πέμπτη η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως λέει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, που μοιράστηκε τα μυστικά της που απογειώνουν την γεύση, είναι ένα κλασικό κυριακάτικο, παραδοσιακό φαγητό που όλοι αγαπάμε.

Υλικά

1.200 γρ. μοσχάρι κομμένο σε μερίδες

1/4 φλ. ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι ολόκληρο

3 σκελ. σκόρδο

1 καρότο

1 πράσο

2 κλων. μαϊντανό

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1/2 φλ. κόκκινο ξηρό κρασί

2 συσκ. ντοματάκια ολόκληρα αποφλοιωμένα (ή τριμμένη ντομάτα)

1 δαφνόφυλλο

3 - 4 κόκκους μπαχάρι

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Κεφαλοτύρι τριμμένο ή ξερή μυζήθρα τριμμένη

Για το κριθαράκι

500 γρ. κριθαράκι χοντρό

1/4 φλ. ελαιόλαδο

Για το μοσχάρι

Ταμπονάρουμε το μοσχάρι σε απορροφητικό χαρτί να στεγνώσει.

Σε βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε γύρω γύρω τις μερίδες κρέατος περίπου 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά.

Προσθέτουμε ολόκληρα τα λαχανικά, το κρεμμύδι, το καρότο, το πράσο, στο τέλος το σκόρδο και τα αφήνουμε να λαδωθούν.

Προσθέτουμε τον πελτέ και τον τρίβουμε στη βάση της κατσαρόλας να ψηθεί για 1 λεπτό.

Σβήνουμε με το κρασί.

Προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες και 1½ λίτρο νερό.

Προσθέτουμε τη δάφνη και το μπαχάρι.

Δένουμε τα κοτσάνια μαϊντανού με ένα σπάγγο και τα προσθέτουμε στη σάλτσα.

Σκεπάζουμε και αφήνουμε να σιγοβράσει το κρέας μέχρι να μαλακώσει για περίπου 1,5 ώρα.

Προς το τέλος του βρασμού, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.

Σε πλασοτέ κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ρίχνουμε το κριθαράκι ανακατεύοντας να λαδωθεί καλά.

Αυτό βοηθάει το κριθαράκι στο γιουβέτσι να κρατηθεί σπυρωτό.

Το αδειάζουμε σε ταψί. Από πάνω βάζουμε το βρασμένο κοκκινιστό μοσχάρι.

Αφαιρούμε από τη σάλτσα τα λαχανικά (κρεμμύδι, καρότο και πράσο) και περιχύνουμε με τη σάλτσα τα υλικά στο ταψί. Η σάλτσα πρέπει να καλύπτει το κριθαράκι. Αν έχει εξατμιστεί κατά το βρασμό προσθέτουμε βραστό νερό μέχρι να καλυφτούν 3 εκατοστά πάνω από το κριθαράκι.

Ψήσιμο

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170? C στις αντιστάσεις, στην κάτω σχάρα για 30 λεπτά.

Εναλλακτικά, ψήνουμε στον αέρα, στη μεσαία σχάρα στους 160? C για 20-25 λεπτά.

Ενδιάμεσα ανακατεύουμε μια φορά τα υλικά.

Προς το τέλος του ψησίματος, αν θέλουμε, πασπαλίζουμε με κεφαλοτύρι.

Το γιουβέτσι, σερβίρεται σχεδόν αμέσως αφού το βγάλουμε από το φούρνο, μόλις τραβήξει τα υγρά του.

Προτεινόμενο κομμάτι μοσχάρι είναι η ελιά με κόκκαλο ή χωρίς, και η καρδιά σπάλας.