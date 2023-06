Πολιτική

Εκλογές: Παπαθανάσης, Πέρκα, Κοντονής και Κουζιάκη στην τελική ευθεία για τις κάλπες

Τρεις ημέρες πριν την προσφυγή στις κάλπες, οι εκπρόσωποι των κομμάτων διασταυρώνουν τα ξίφη τους για θέματα της επικαιρότητας και για τα προγράμματα των κομμάτων.

Τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές της Κυριακής, τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές», με τους πολιτικούς αρχηγούς να συνεχίζουν τις περιοδείες, επαφές και ομιλίες ανά την Ελλάδα, έχοντας στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης, η Οικονομία, τα προγράμματα των κομμάτων και η επόμενη ημέρα μετά την προσφυγή στις κάλπες.

Στα θέματα αυτά αναφέρθηκαν, σε συζήτηση που είχαν στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με την Μαρία Σαράφογλου, οι:

Θανάσης Παπαθανάσης, Νέα Δημοκρατία

Πέτυ Πέρκα, ΣΥΡΙΖΑ

Σταύρος Κοντονής, ΠΑΣΟΚ

Τίνα Κουζιάκη, ΚΚΕ

