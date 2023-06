ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ντιέγκο Μαραντόνα: “Tο χέρι του Θεού” και το “γκολ του αιώνα” που σημάδεψαν την Ιστορία του ποδοσφαίρου

Σαν σήμερα, ο σπουδαίος Ντιέγκο Μαραντόνα, πέτυχε δύο γκολ με απόσταση μόλις τεσσάρων λεπτών, που συζητήθηκαν όσο λίγα στην ιστορία της "στρογγυλής θεάς".

Τριάντα επτά χρόνια πέρασαν, από την ημέρα που σημειώθηκαν δύο γκολ, τα οποία συζητήθηκαν όσο λίγα, στην Ιστορία του ποδοσφαίρου.

Πρωταγωνιστής ο ίδιος άνθρωπος. Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο οποίος στις 22 Ιουνίου 1986, σημείωσε «το γκολ του Θεού» και «το γκολ του αιώνα», στην νίκη (2-1) της εθνικής Αργεντινής επί της Αγγλίας, στα προημιτελικά του Μουντιάλ 1986 στο Μεξικό.

Ο «Ντιεγκίτο», με το πρώτο γκολ στο 51ο λεπτό, άνοιξε το σκορ, στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα με το χέρι. Ηταν το έκτο λεπτό της επανάληψης, όταν μετά από επέλαση και σέντρα του Χόρχε Βαλντάνο, ο εκλιπών Αργεντινός, ύψωσε το χέρι του, νίκησε τον Πίτερ Σίλτον και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, χωρίς ο Τυνήσιος διαιτητής, Μπιν Νασέρ, να καταλογίσει την παράβαση. Αυτό το γκολ, έμεινε στην Ιστορία ως «το χέρι του Θεού», καθώς ερωτηθείς για τον τρόπο με τον οποίο σκόραρε, ο Μαραντόνα είπε: «λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού». Και κάπως έτσι έμεινε η ιστορική φράση.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μαραντόνα σκόραρε ξανά, όταν πήρε την μπάλα πίσω από την μεσαία γραμμή, πέρασε όποιον παίκτη επιχείρησε να τον ανακόψει, μπήκε στην αγγλική περιοχή και σκόραρε με δυνατό πλασέ, σ΄ένα από τα δυσκολότερα σε εκτέλεση, αλλά και «χάρμα ιδέσθαι», γκολ που έχουν σημειωθεί στα παγκόσμια ποδοσφαιρικά χρονικά.

Για τους Άγγλους, μείωσε (81') ο Γκάρι Λίνεκερ, σε ένα αξέχαστο ματς, που για τους Αργεντινούς ήταν μια... εκδίκηση ενάντια στους αντιπάλους τους, μετά τον πόλεμο για την κατοχή των Νήσων Φόκλαντ, που κερδήθηκε από τους Βρετανούς.

