Κοινωνία

Πανελλαδικές - Βαθμολογίες: Πότε θα ανακοινωθούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία των υποψηφίων.

-

Στις 29 Ιουνίου μετά τη 1 το μεσημέρι θα μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, καθώς ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας η τελική καταχώριση των βαθμολογιών θα ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα 26 Ιουνίου και στη συνέχεια η δεματοποίηση των αποκομμάτων με τις τελικές βαθμολογίες θα αποσταλεί στα σχολεία μέχρι το πρωί της 29ης Ιουνίου.

Άνοιξε σήμερα, Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023, η ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, smsresults.minedu.gov.gr, για να δηλώσουν οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2023 αριθμό κινητού τηλεφώνου και να έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) για τη βαθμολογία τους, αλλά και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου.

Για την εγγραφή τους στην ειδική εφαρμογή, οι υποψήφιοι θα χρειαστούν τα στοιχεία συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023. Σύμφωνα με το υπουργείο, η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), Φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική? Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω εφαρμογή λειτουργεί ανεξάρτητα από εκείνη του υπουργείου, στην οποία οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τη βαθμολογία και τα αποτελέσματά τους.

Έτσι, οι υποψήφιοι θα μπορούν κανονικά, από τη σελίδα results.it.minedu.gov.gr και πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους χαρακτήρες, να ενημερωθούν αναλυτικά για τη βαθμολογία τους και τη σχολή εισαγωγής τους.

Η ειδική αυτή υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023. Στην πρώτη φάση οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν μήνυμα SMS με τη βαθμολογία τους στα μαθήματα στα οποία συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023, δηλαδή:

Στα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με την ένδειξη του επιστημονικού τους πεδίου αν πρόκειται για υποψηφίους ΓΕΛ ή ανά τομέα/ ειδικότητα αν πρόκειται για υποψηφίους ΕΠΑΛ.

Τις βαθμολογικές επιδόσεις σε όσα ειδικά μαθήματα συμμετείχαν.

Τις βαθμολογικές επιδόσεις τους σε πρακτικές δοκιμασίες.

Τις βαθμολογικές επιδόσεις τους στην εξέταση των μαδημάτων Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση.