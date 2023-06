Life

“Οι Προδότες”: Τρεις “στο απόσπασμα” και οι παίκτες... στα κάγκελα την Πέμπτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιον Προδότη εμπιστεύονται οι Πιστοί και ποιον ετοιμάζονται να πετάξουν έξω; Πάρτε μία γεύση από το αποψινό συναρπαστικό επεισόδιο.

-

Πιστοί – Προδότες: 8-1



Απόψε στις 21:00, 3 άτομα είναι στο Απόσπασμα και οι 3 Προδότες βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση. Πρέπει να μην κινήσουν υποψίες με τις επιλογές τους και να κινηθούν στην αφάνεια. Τώρα, όμως, είναι η μεγάλη ευκαιρία των Πιστών, αφού μία σωστή επιλογή τους θα τους φέρει πιο κοντά στο Έπαθλο. Ποιος έχει το τέλειο προφίλ του Προδότη και ποιος τον εμπιστεύεται με κλειστά μάτια;



Ο 1ος Προδότης ανακαλύφθηκε και οι εναπομείναντες Προδότες αποφάσισαν να στρατολογήσουν έναν Πιστό. Οι Πιστοί επέστρεψαν σε λανθασμένες επιλογές, αφήνοντας το ελεύθερο στους Προδότες να συνεχίσουν το έργο τους. Κι ενώ οι Προδότες ήταν έτοιμοι για την επόμενή τους δολοφονία, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τους άλλαξε τα σχέδια... Χθες το βράδυ οι Προδότες συναντήθηκαν ως συνήθως στο Κονκλάβιο. Όμως, δεν δολοφόνησαν κανέναν. Επειδή είναι μεγαλόψυχοι; Όχι βέβαια. Αντί να δολοφονήσουν κάποιον, επέλεξαν 3 παίκτες και τους έβαλαν στο Απόσπασμα για να τους δολοφονήσουν το επόμενο βράδυ. Έτσι, όλοι οι Πιστοί επέζησαν και θα φτάσουν στην αίθουσα του πρωινού. Δεν φαντάζονται, όμως, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δεν φαντάζονται τι εστί Απόσπασμα!





Στο προηγούμενο επεισόδιο

Η δολοφονία του Σπύρου ανέτρεψε όλα τα σενάρια και τις θεωρίες των Πιστών, με όλους τους παίκτες να βρίσκονται σε σύγχυση.

Ακολούθησε μια πολύ ιδιαίτερη Αποστολή, κατά τη διάρκεια της οποίας η Μαρίνα Καρατζόγλου, ο Γιώργος Ριζόπουλος και ο Γιώργος Τάλιας βρέθηκαν θαμμένοι σε ένα κουτί ο καθένας, ενώ οι συμπαίκτες τους προσπάθησαν να τους βρουν και να τους απεγκλωβίσουν. Μετά από αρκετό τρέξιμο και ψάξιμο, οι 2 από τις 3 ομάδες κατάφεραν να βρουν και να απελευθερώσουν τους 2 συμπαίκτες τους εγκαίρως και να προσθέσουν 6.000 ευρώ στο έπαθλο του τελικού που έχει φτάσει τα 41.800 ευρώ.

Η Ασπίδα Προστασίας έγινε για ακόμη μία φορά υπόθεση των Προδοτών, καθώς την κέρδισε ο Κωνσταντίνος Μιραλλάης, ο οποίος παράλληλα κέρδισε και την εμπιστοσύνη της Γωγούς Ρίζου.

Στη Στρογγυλή Τράπεζα, ο Γιώργος Μητρόπουλος καταψηφίζεται, αποκαλύπτει ότι ήταν Πιστός και αποχωρεί από την Έπαυλη. Οι Πιστοί απογοητεύονται κι εκνευρίζονται επειδή θεωρούν ότι δεν υπερασπίστηκε επαρκώς τον εαυτό του και την «αθωότητά» του.

Το Κονκλάβιο βρίσκει τους 3 Προδότες απροετοίμαστους γι’ αυτό που θα ακολουθήσει: Καλούνται να επιλέξουν 3 άτομα και να τα βάλουν στο «Απόσπασμα». Θα ρισκάρουν, άραγε,να βάλουν κάποιον Προδότη ανάμεσά τους, ώστε να θολώσουν τα νερά;





Στο αποψινό επεισόδιο

Οι Προδότες αποφασίζουν ποια 3 άτομα θα μπουν στο Απόσπασμα, μία κίνηση που θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις κατά την αποκάλυψή της στο πρωινό. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ανάμεσα στα 3 άτομα υπάρχει και ένας Προδότης, και οι θεωρίες για το τι συμβαίνει οργιάζουν.

Ύστερα από μία Αποστολή, που απαιτεί καλή επικοινωνία, συνεργασία και ταχύτητα, Πιστοί και Προδότες συγκεντρώνονται στη Στρογγυλή Τράπεζα έτοιμοι να ψηφίσουν και να διώξουν ένα ακόμη άτομο.

Η συζήτηση, απόψε, θα δημιουργήσει τις περισσότερες ανατροπές που έχουν ζήσει μέχρι στιγμής όλοι, στη διάρκεια της ψηφοφορίας!

Ο παίκτης με τις περισσότερες ψήφους αποκαλύπτει αν ήταν Πιστός ή Προδότης και αποχωρεί από το παιχνίδι.

Μετά την αποχώρηση των Πιστών για τα δωμάτια τους, οι Προδότες κατευθύνονται προς το Κονκλάβιο, καθώς έχουν να πάρουν μία πολύ σημαντική απόφαση που θα καθορίσει την πορεία του παιχνιδιού.



Θα καταφέρουν οι Πιστοί να διώξουν όλους τους Προδότες πριν τον Τελικό για να μοιραστούν το Έπαθλο; ‘Η θα υπάρχει ανάμεσά τους και κάποιος Προδότης που θα αρπάξει όλα τα χρήματα μέσα από τα χέρια τους;

Πάντως, μέχρι τώρα το σκορ μεταξύ Πιστών και Προδοτών είναι σαφώς υπέρ των δεύτερων με: 8 – 1!



Trailer αποψινού επεισοδίου





#Prodotes

Instagram: @prodotes.ant1tv

Twitter: @prodotes_ant1tv

Facebook: @prodotes.ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικός βιασμός στην Κρήτη: Ισόβια σε δυο νεαρούς

Τιτανικός – υποβρύχιο: Τελειώνει το οξυγόνο, μειώνονται οι ελπίδες

Τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός λιποθύμησε στο τιμόνι και συνέχισε να οδηγεί





Gallery