Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Ομπάμα: Η δημοκρατία μπορεί να δουλέψει αν της δοθεί η δυνατότητα (εικόνες)

«Η δημοκρατία μπορεί να δουλέψει αν της δοθεί η δυνατότητα», τόνισε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα στη συζήτηση που είχε στο Συνέδριο για την Ψυχική Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος «SNF Nostos Conference» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τον πρόεδρο του Ιδρύματος, Ανδρέα Δρακόπουλο, για τους τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατίας και τη σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς ηγετών.

«Η δημοκρατία είναι μια σκληρή μορφή διακυβέρνησης», επισήμανε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ. «Διότι σημαίνει ότι πρέπει να ζεις πλάι-πλάι με κάποιον που έχει όχι μόνο διαφορετικές ιδέες από σένα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μια εντελώς αντίθετη κοσμοθεωρία.

Αυτό που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι ότι βλέπουμε κάποια από τα ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα στην Ευρώπη, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δίνουν την αίσθηση ότι θα κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν και θα καταρρίψουν τις νόρμες, τα εμπόδια, θα χειραγωγήσουν τους κανόνες ψηφοφορίας, επισήμανε.

Τόνισε δε πως η ανισότητα επιταχύνεται, σε πολλές περιπτώσεις από τις νέες τεχνολογίες. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.\





Να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα Νιάρχος έχει υποστηρίξει τόσο την κατασκευή του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο, όσο και την υλοποίηση του προγράμματος «Obama Foundation Leaders».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Μπαράκ Ομπάμα επισκέπτεται το Κέντρο Πολιτισμού, μετά την τελευταία διεθνή επίσκεψή του στο πλαίσιο της διακυβέρνησής του το 2016, οπότε είχε εκφωνήσει από το βήμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μια ομιλία-ορόσημο για το ιδεώδες της Δημοκρατίας.

