Βερολίνο - Σάκκαρη: επιβλητική πρόκριση στα ημιτελικά (βίντεο)

Τι είπε η Μαρία Σάκκαρη για την υποστήριξη που είχε απο τους Έλληνες στις εξέδρες του τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν άφησε την Αλιακσάντρα Σασνόβιτς να πάρει... ανάσα και με μία εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ (6-2, 6-1) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά του Βερολίνου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε απ’ τα πρώτα κιόλας γκέιμς πως ήταν σε τρομερή κατάσταση και δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να διεκδικήσει το παραμικρό, σε ένα παιχνίδι που έβαλε από πολύ νωρίς τις βάσεις για να φτάσει σε μία άνετη επικράτηση μέσα σε 65 λεπτά.

Μετά τη εμφατική νίκη της στον πρώτο γύρο κόντρα στην Αλιζέ Κορνέ, η Μαρία Σάκκαρη ήταν εντυπωσιακή στο σερβίς της, έκανε τέσσερα μπρέικ και δεν έδωσε κανένα περιθώριο... αμφισβήτησης στην Σασνόβιτς.

Η 27χρονη πρωταθλήτρια ξεκίνησε το πρώτο σετ με 3-0, κάνοντας μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ και με σταθερά χτυπήματα και πολύ καλό σερβίς έφτασε εύκολα στο 6-2.

Με την ψυχολογία στα ύψη και πολύ καλές αντιδράσεις σε όλες τις προσπάθειες της Σασνόβιτς να «επιστρέψει» προηγήθηκε και στο δεύτερο σετ με 3-0, έκανε και δεύτερο μπρέικ στη συνέχεια κι έκλεισε το ματς με το επιβλητικό 6-1.

Στα προημιτελικά η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Μαρκέτα Βοντρούσοβα που πήρε την πρόκριση μετά την απόσυρση της Γερμανίδας Νιμάιερ, ενώ αν προκριθεί θα έχει ανοικτό δρόμο ακόμα και για τον τελικό, συναντώντας στους «4» μία εκ των Αβανεσιάν - Βέκιτς.

Κατενθουσιασμένη από τη στήριξη των Ελλήνων φιλάθλων στο τουρνουά του Βερολίνου και τη δύναμη που παίρνει από τον κόσμο, δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη λίγο μετά τη θριαμβευτική νίκη της επί της Αλιακσάντρα Σασνόβιτς και την πρόκρισή της στα προημιτελικά.

«Είναι καταπληκτικό! Υπάρχουν πολλοί Έλληνες παντού. Στην Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική και τον Καναδά. Με υποστηρίζουν όπου κι αν πάω. Αν μάθετε τους Έλληνες θα αγαπήσετε και την Ελλάδα» τόνισε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και πρόσθεσε: «Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον σαν λαός. Είναι υπέροχο που τους έχω δίπλα μου», δήλωσε η Μαρια Σάκκαρη.

