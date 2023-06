Κόσμος

ΗΠΑ: Παράτησε την εγγονή της στο αεροδρόμιο... για να προλάβει την πτήση

Οι γονείς του παιδιού κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν με τις αρχές του αεροδρομίου χάρη στις πληροφορίες που έδωσε το κοριτσάκι και επέστρεψαν για να παραλάβουν την κόρη τους.

Μια 51χρονη γιαγιά, η οποία εγκατέλειψε την εγγονή της σε αεροδρόμιο του Χιούστον στο Τέξας για να επιβιβαστεί σε μια πτήση με προορισμό την Ονδούρα, συνελήφθη από την αστυνομία, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του αμερικανικού αεροδρομίου.

Το απόγευμα της Τρίτης, υπάλληλοι μιας αεροπορικής εταιρείας βρήκαν ένα κοριτσάκι, 8 ετών, σύμφωνα με τοπικά μμε, να κλαίει και να ζητά τους γονείς του σε έναν τερματικό σταθμό στο αχανές διεθνές αεροδρόμιο Τζορτζ-Μπους. Το ισπανόφωνο κοριτσάκι εξήγησε ότι η γιαγιά της, που την επέβλεπε, την άφησε εκεί και πήγε να προλάβει την πτήση της.

«Σύμφωνα με το παιδί, οι γονείς του έφυγαν από το αεροδρόμιο για να πάρουν το διαβατήριο» της κόρης τους, το οποίο είχαν ξεχάσει, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αουγκούστο Μπερνάλ, διευθυντής επικοινωνίας των αεροδρομίων του Χιούστον.

«Το κοριτσάκι αφέθηκε μόνο του στην αίθουσα check-in», ανέφερε ο ίδιος, χωρίς να διευκρινίσει αν η οκτάχρονη και η γιαγιά της θα ταξίδευαν μαζί. Οι γονείς του παιδιού κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν με τις αρχές του αεροδρομίου χάρη στις πληροφορίες που έδωσε το κοριτσάκι και επέστρεψαν για να παραλάβουν την κόρη τους.

Η γιαγιά, η οποία είχε ήδη επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, κατέβηκε από αυτό μετά την παρέμβαση μελών της ασφάλειας του αεροδρομίου και τέθηκε υπό κράτηση, είπε ο Μπερνάλ.?

