Πέθανε ο Στεφάν Ντεμόλ

Θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμος σκόρπισε ο θάνατος του Στεφάν Ντεμόλ.

Θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο "σκόρπισε: ο θάνατος του Στεφάν Ντεμόλ σε ηλικία 57 ετών έπειτα από καρδιακή προσβολή.

Ο Βέλγος είχε βάλει τη δική του σφραγίδα στους «Κόκκινους Διαβολους», έχοντας 38 συμμετοχές, ενώ είχε πετύχει το μοναδικό του γκολ στα προημιτελικά του Μουντιάλ του 1986 κόντρα στη Σοβιετική Ενωση, στέλνοντας την ομάδα του στα ημιτελικά.

Το 2000 κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και ασχολήθηκε με την προπονητική. Ο Στεφάν Ντεμόλ ως ποδοσφαιριστής είχε περάσει από τον Πανιώνιο, βρέθηκε στον πάγκο τόσο του Αιγάλεω (2004-05) όσο και του ΠΑΣ Γιάννινα (2010-2011), ενώ είχε περάσει και από την Κύπρο.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τους πάγκους.

