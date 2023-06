Πολιτική

Εκλογές - Σκέρτσος: Το δίλημμα είναι ευθύνη ή ανευθυνότητα, μπροστά ή πίσω

Με το μήνυμα για μαζική συμμμετοχή στην κάλπη της Κυριακής, ο Άκης Σκέρτσος, πραγματοποίησε το τελευταίο briefing των πολιτικών συντακτών.

«Το πραγματικό δίλημμα είναι ευθύνη ή ανευθυνότητα, μπροστά ή πίσω. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να πάει μπροστά, αλλά χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω. Πιστεύουμε ότι η μέτρηση και η αξιολόγηση είναι αυτό, που προσδίδει αξιοπιστία στην πολιτική, εξ ου και η επιμονή μας στην κοστολόγηση προγραμμάτων είναι μία βαθιά πολιτική άσκηση. Επιδιώκουμε μία ισχυρή και ασφαλή αυτοδυναμία, που θα είναι εγγύηση για κυβέρνηση 4ετιας. Οι εκλογές γίνονται για την κυβέρνηση και όχι για το ποια θα είναι η αντιπολίτευση. Η Ελλάδα πρέπει να μειώσει την απόσταση ανάμεσα σε αυτήν και την Ευρώπη» σημείωσε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, 'Ακης Σκέρτσος στο τελευταίο briefing των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Σκέρτσος επέμεινε ότι εφ όσον εκλεγεί κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θα αξιοποιήσει και στελέχη εκτός των κομματικών τειχών, «που μοιράζονται το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2027». Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε μαζική συμμετοχή στην κάλπη της Κυριακής και επανέλαβε πως «χαλαρή ψήφος σε μικρά κόμματα ανεβάζουν τον πήχη της αυτοδυναμίας και πιθανώς να παρατείνουν την πολιτική εκκρεμότητα».

Στο σκέλος των ερωτήσεων, ο κ. Σκέρτσος επέμεινε πως η πρόταση της ΝΔ πηγαίνει την οικονομία πιο μπροστά και πιο ψηλά, τη βοηθάει να αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό απ ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη, ώστε τα εισοδήματα στη χώρα να συγκλίνουν με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Επίσης, ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ γνωστοποίησε πως στις προβλέψεις του πρώτου νομοσχεδίου για το επιτελικό Κράτος 2 εντάσσονται και αυστηρότερα κριτήρια για τις διοικήσεις των νοσοκομείων και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να στηρίξει ενεργότερα μεταρρυθμίσεις στο Κράτος, που, όπως είπε δεν το έκανε την προηγούμενη 4ετία.

