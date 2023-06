Κοινωνία

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: παραιτήθηκε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραιτήθηκε ο συνήγορος του 32χρονου κατηγορουμένου για την δολοφονία της Αναστάζια στην Κω. Τι αναφέρει σε δήλωσή του.

-

Παραιτήθηκε ο συνήγορος του 32χρονου Μπαγκλαντεσιανού που κατηγορείται για την δολοφονία της 27χρονης Πολωνής στην Κω, Ζαφείρης Δρόσος που είχε οριστεί αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης παραιτήθηκε μετά την άσκηση των συμπληρωματικών διώξεων σε βάρος του 32χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για βιασμό της 27χρονης.

Υπενθυμίζεται οτι στον 32χρονο βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της 27χρονης Αναστάζια στην Κω, ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη και για βιασμό.

Ο κ. Δρόσος μεταξύ άλλων δηλώνει ότι κάθε κατηγορούμενος ανεξαρτήτως της βαρύτητας του αδικήματος που θεωρείται ότι έχει διαπράξει, δικαιούται υπερασπίσεως, γεγονός που συνιστά δείγμα νομικού πολιτισμού, σύμφωνα με την ιστοσελίδα kosnews24.gr.

Αναλυτικά η δήλωση του Δικηγόρου:

"Αρχικά, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, να τους ευχηθώ κουράγιο και δύναμη γι’ αυτό το τραγικό συμβάν που τους επιφύλαξε η ζωή.

Εν συνεχεία, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με τίμησαν στον αυτεπάγγελτο διορισμό μου, ώστε να παρασταθώ για λογαριασμό του κατηγορουμένου, στην ανακριτική διαδικασία, για την κατηγορία της αρπαγής. Ωσαύτως ενημερώνω τα ΜΜΕ να με συγχωρήσουν αν φάνηκα αγενής με τη στάση μου, δεν είχα ποτέ τέτοιο σκοπό, όμως ήταν αδύνατο να τους παρέχω την οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία,(μην ξεχνάτε η κατηγορία ήταν αρπαγή) ως προς τα γεγονότα και τα αποδεικτικά στοιχεία, αφού πρωτεύον και σημαντικότερο όλων είναι η ουσιαστική ανεύρεση της αλήθειας και το τεκμήριο αθωότητας.

Προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων και σύμφωνα με την ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Περί Δικηγόρων, κάθε κατηγορούμενος ανεξαρτήτως της βαρύτητας του αδικήματος που θεωρείται ότι έχει διαπράξει, δικαιούται υπερασπίσεως, γεγονός που συνιστά δείγμα νομικού πολιτισμού. Ο δικηγόρος είναι λειτουργός της Δικαιοσύνης και οφείλει να την υπηρετεί. Στην άσκηση του επαγγέλματός του πρέπει να είναι και να αισθάνεται ανεξάρτητος. Στην εν γένει επαγγελματική του δράση και την κοινωνική του συμβίωση, οφείλει να αποφεύγει ό,τι βλάπτει το κύρος του και την αξιοπρέπεια του, που του απονέμουν και του επιβάλουν η αποστολή του στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης και ο ρόλος του στην κοινωνία.

Συμπάσχω με την οικογένεια, όπως και όλη η ελληνική κοινωνία, ειδικά σε έναν τόσο μικρό τόπο όπως είναι το νησί μας. Δεν αποδέχομαι τον αυτεπάγγελτο διορισμό μου όσον αφορά στο κομμάτι της νέας ασκηθείσας ποινικής δίωξης με την κατηγορία ανθρωποκτονίας και βιασμού.

Με εκτίμηση και σεβασμό στο θεσμό της Δικαιοσύνης και του ανθρωπισμού."

Στον δράστη είχε ασκηθεί και δίωξη για αρπαγή και ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σημειώνεται πως ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές, προχθές απολογήθηκε στον ανακριτή Κω για την αρπαγή της και αμέσως μετά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος για το αδίκημα της αρπαγής αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται, ενώ φέρεται να άλλαξε και την προανακριτική του κατάθεση, ότι δηλαδή είχε ερωτική επαφή με την άτυχη Πολωνή, αλλά με τη θέληση της.

Καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες φαίνεται ότι παίζουν τα νέα βίντεο που ήρθαν στα χέρια των Αρχών, όπως σε αυτό που φαίνεται ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας να φεύγει από το σπίτι, όπου διέμενε, μαζί με το θύμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Δάκρυσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο τρισάγιο για τη μνήμη των θυμάτων (εικόνες)

Κολωνός - 12χρονη: Στο “Πρωινό” ο 63χρονος παιδόφιλος που συνελήφθη στην Ομόνοια (βίντεο)

Titan: Το χρονικό της μοιραίας αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού