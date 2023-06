Κοινωνία

Γεώργιος Βασιλάκης: τρισάγιο για τον αστυνομικό που σκοτώθηκε από παγιδευμένο φάκελο (εικόνες)

Τρισάγιο τελέστηκε στην μνήμη του αστυνομικού που έπεσε εν ώρα καθήκοντος, Γεώργιου Βασιλάκη.

Με μία λιτή εκδήλωση μνήμης και τρισάγιο που τελέσθηκε στον 7ο όροφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (που φέρει το όνομά του-όροφος Γεωργίου Βασιλάκη), η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Ταξίαρχου Γεωργίου Βασιλάκη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Παρόντες στην εκδήλωση μνήμης ήταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χαράλαμπος Λαλούσης, ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρώην υφυπουργός, Ελευθέριος Οικονόμου, οι Γενικοί Γραμματείς Δημόσιας Τάξης, Μιχαήλ Καραμαλάκης και Αντεγκληματικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας,Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος και αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Απευθυνόμενος στη σύζυγο και στους δύο γιούς του αείμνηστου Γιώργου Βασιλάκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χαράλαμπος Λαλούσης τόνισε: «Ως υπηρεσιακός υπουργός, άκουσα από την πρώτη για τον Ταξίαρχο Βασιλάκη και πραγματικά, οι συνάδελφοί του μου μετέφεραν για ένα εξαίρετο άνθρωπο, συνάδελφο, οικογενειάρχη, που πραγματικά τόσο άδικα χάθηκε από την οικογένεια της αστυνομίας. Ακόμη και αν ο Γιώργος Βασιλάκης δεν είναι μαζί μας, είναι μαζί μας το πνεύμα του, η προσφορά του και αυτό που θέλω να πω στους αγαπητούς συγγενείς, ότι εμείς πάντα θα τον τιμούμε γιατί το παράδειγμα του, η προσφορά του και ο άδικος χαμός του για μας αποτελεί ένα χρέος να τον θυμόμαστε και να τον τιμούμε.

Ο υπουργός ευχαρίστησε επίσης τον πρώην υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο και τον πρώην υφυπουργό Ελευθέριο Οικονόμου για το έργο τους και αναφέρθηκε στο δύσκολο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας. «Νιώθω τιμή και υπερηφάνεια για την αστυνομία» τόνισε ο κ. Λαλούσης και διαβεβαίωσε ότι όσοι αστυνομικοί έχουν πέσει στο βωμό του καθήκοντος, ουδέποτε θα ξεχαστούν.