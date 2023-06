Κοινωνία

Νίκαια - Χειροβομβίδα: Κλέφτης απειλούσε να τινάξει μαγαζί “στον αέρα”

Στην σύλληψη του άνδρα, ο οποίος προκάλεσε τρόμο σε ολη την γειτονιά, προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης, στην περιοχή της Νίκαιας, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, ένας 48χρονος Έλληνας για κλοπή, εξύβριση, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Την Τρίτη, ο κατηγορούμενος μετέβη σε κατάστημα εμπορίας και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών στη Νίκαια και παρέδωσε για επισκευή κινητό τηλέφωνο, το οποίο ισχυρίστηκε στον υπάλληλο ότι ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο.

Στη συνέχεια, στο κατάστημα μετέβη άλλος άνδρας που δήλωσε ότι είναι ο ιδιοκτήτης του εν λόγω κινητού, το οποίο είχε κλαπεί από την κατοχή του και εντόπισε την τοποθεσία του μέσω συστήματος γεωεντοπισμού.

Αφού απέδειξε με τα απαραίτητα στοιχεία ότι το κινητό τηλέφωνο είναι δικό του, την κλοπή του οποίου δεν είχε δηλώσει στις Αρχές, ο υπάλληλος του καταστήματος του το παρέδωσε.

Έπειτα, ο κατηγορούμενος μετέβη εκ νέου την 22-6-2023 στο κατάστημα και όταν διαπίστωσε ότι το κινητό είχε παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του, εξύβρισε τον υπάλληλο και τον απείλησε με χειροβομβίδα.

Κληθέντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης ακινητοποίησαν τον 48χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Η χειροβομβίδα κατασχέθηκε και έχει αποσταλεί προς εξέταση στην αρμόδια υπηρεσία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

