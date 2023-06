Πολιτική

Εκλογές - Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Αυτοδυναμία ΝΔ και Βουλή με 7 κόμματα (βίντεο)

Δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης για τους πολιτικούς αρχηγούς, την συμμετοχή στις εκλογές, τα κριτήρια ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων και την εκτίμηση για τις έδρες στην νέα Βουλή.

Επτά κόμματα στην νέα Βουλή και ισχυρή αυτοδυναμία της ΝΔ από τις εκλογές της Κυριακής, προκύπτει σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Marc, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 είναι τα εξής:

ΝΔ: 39,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 18%

ΠΑΣΟΚ: 11,1%

ΚΚΕ: 6,9%

Ελληνική Λύση: 3,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,6%

ΝΙΚΗ: 3,1%

Σπαρτιάτες: 2,6%

ΜέΡΑ25: 2,1%

Άλλο κόμμα: 2,9%

Άκυρο / Λευκό / Δεν θα ψηφίσω: 1,7%

Δεν έχω αποφασίσει: 4,8%.

Στην εκτίμηση για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα και τις έδρες που θα καταλάβει κάθε κόμμα στην νέα Βουλή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marc, Θωμάς Γεράκης, αναλύοντας τα ευρήματα της δημοσκόπησης μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ανέφερε ότι θα διαμορφωθούν ως εξής:

Στο ερώτημα για την ταύτιση με τις απόψεις των πολιτικών αρχηγών, οι πολίτες απάντησαν κατά 40,5% ότι ταυτίζονται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κατά 16,3% ότι ταυτίζονται με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έπονται με μικρότερα ποσοστά οι άλλοι αρχηγοί.

Στο ερώτημα για το είδος της Κυβέρνησης που επιθυμούν να προκύψει από τις εκλογές της Κυριακής, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 43,8% ότι θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, το 11,2% απάντησε ότι θέλει κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, το 26,6% απάντησε ότι θα ήθελε κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ και μικρότερων κομμάτων, ενώ ένα 18,4% δεν απάντησε κάτι συγκεκριμένο.

Στο 92,7% διαμορφώθηκε το ποσοστό των πολιτών που ψήφισαν στις 21 Μαΐου και δήλωσαν πως θα ψηφίσουν πάλι στις 25 Ιουνίου, ενώ το 5,3% όσων ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές δηλώνει ότι ίσως δεν πάει στις κάλπες αυτήν την Κυριακή.

Ως προς το τι θα καθορίσει την ψήφο του αυτήν την Κυριακή, το 64,9% απάντησε ότι θα ψηφίσει θετικά το κόμμα της προτίμησης του, ενώ το 8,2% απάντησε ότι θα ψηφίσει ένα κόμμα για να αποδοκιμάσει κάποιο άλλο κόμμα και το 24,3% δηλώνει ότι θα ψηφίσει το κόμμα που θεωρεί ως το λιγότερο κακό.

Σχετικά με την εκλογική πιστότητα για τις εκλογές τις 25ης Ιουνίου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης διαμορφώνονται ως εξής:

