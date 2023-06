Life

Θεσσαλονίκη: “Γυμνή” ποδηλατοδρομία στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Δεκάδες γυμνοί ποδηλάτες "όργωσαν" την πόλη στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.

«Ποδήλατα στην πόλη για να χωράμε όλοι» φώναξαν σήμερα οι συμμετέχοντες στη 16η γυμνή ποδηλατοδρομία της Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκετο βράδυ της Παρασκευής.

Με ζωγραφισμένα τα γυμνά ή ημίγυμνα σώματά τους και φωνάζοντας συνθήματα για τη διάδοση και προστασία του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης, οι ποδηλάτες συγκεντρώθηκαν αρχικά στα γρασίδια της Φιλοσοφικής του ΑΠΘ. Από κει ξεκίνησαν την πορεία τους σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα σε μια γιορτή, όπως την αποκαλούν, διεκδίκησης για το ποδήλατο, το περιβάλλον και το ελεύθερο σώμα.

Σημειώνεται ότι η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία είναι ένα αυτοργανωμένο και αποκεντρωμένο κίνημα και συμμετέχουν σε αυτό περισσότερες από 70 πόλεις σε όλο τον κόσμο, ενώ στην Ελλάδα πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 2008 με συναυλίες, δρώμενα, και παράλληλες εκδηλώσεις.

