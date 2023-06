Πολιτική

Εκλογές: Τι ώρα θα ξέρουμε το αποτέλεσμα

Ο γενικός διευθυντής της Singular Logic μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Για το αποτέλεσμα των εκλογών μίλησε στον ΑΝΤ1 κα την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο γενικός διευθυντής της Singular Logic, Δημήτρης Μπακάκος.

Όπως είπε, ασφαλής εκτίμηση του αποτελέσματος αναμένεται γύρω στις 20:30, καθώς δεν θα υπάρχουν σταυροί, αλλά τα ψηφοδέλτια θα είναι με λίστα.

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αυτοδυναμία», είπε εξηγώντας τη σχέση των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής με το τελικό αποτέλεσμα για αυτοδυναμία.

Εκτίμησε, πάντως ότι, «το θρίλερ θα έχει τελειώσει μέχρι τις 21:30».

Είπε επίσης ότι, «θα δούμε καινούριες κάρτες που θα δούμε το κομμάτι της αποχής ανά κόμμα», επισημαίνοντας ότι, «θα είναι κομμάτι για συζήτηση για όλα τα πάνελ».

