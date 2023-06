Κοινωνία

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Πώς ψηφίζουμε, πότε θα βγουν τα αποτελέσματα

Στις κάλπες σήμερα οι Έλληνες για να εκλέξουν τη νέα κυβέρνηση και τους 300 της νέας Βουλής. Χρήσιμες πληροφορίες πριν από την είσοδο στο παραβάν.

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Έλληνες ψηφοφόροι προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να εκλέξουν τη νέα κυβέρνηση και τους 300 της νέας Βουλής. Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 και οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν για τις εκλογές μέχρι τις 19:00 με και 9.813.595 να είναι καταγεγραμμένοι στους καταλόγους. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών και τη SingularLogic έως τις 18:30 του Σαββάτου (24.06.2023) ενεργοποίησαν τη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης και συνεπώς έχουν παραλάβει και εκλογικό σάκο 21.253 δικαστικοί αντιπρόσωποι σε σύνολο 21.533, ποσοστό 98,7%. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι πολίτες που συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2023. Με βάση τους εκλογικούς καταλόγους η δύναμη του εκλογικού σώματος είναι 9.813.595 Έλληνες πολίτες εκ των οποίων 4.763.264 άνδρες και 5.050.331 γυναίκες. Για τη διεύθυνση του εκλογικού τμήματος στο οποίο ψηφίζουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ψηφιακή πλατφόρμα «Μάθε πού Ψηφίζεις» στον ιστότοπο του υπουργείου Εσωτερικών, https://mpp.ypes.gov.gr/#/, η οποία είναι προσβάσιμη και από το Gov.gr. Η πληροφορία εμφανίζεται μετά τη συμπλήρωση των πεδίων «Επώνυμο», «Όνομα», «Όνομα Πατέρα», «Έτος Γέννησης», «Όνομα Μητέρας» (προαιρετικό), ή μόνο των πεδίων «Επώνυμο» και «Ειδικός Εκλογικός Αριθμός». Εναλλακτικά έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τις τηλεφωνικές γραμμές 2131361500 και 2131313800. Οι εκλογείς πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους (άδεια οδήγησης, βιβλιάριο υγείας). Σημειώνεται ότι αποδεκτά είναι και τα «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας και τα διαβατήρια που έχουν λήξει. Λόγω των εκλογών, λειτουργούν και σήμερα Κυριακή τα γραφεία έκδοσης ταυτότητας και διαβατηρίων στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα, όπως και οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων (όπως ληξιαρχείο και τμήμα δημοτικής κατάστασης) για ενημέρωση του κοινού και για έκδοση πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας. H αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας που είναι προσβάσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης https://wallet.gov.gr. Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοχος της ψηφιακής ταυτότητας μπορεί είτε να πατήσει το κουμπί quick scan και να επιδείξει τον κωδικό QR στον δικαστικό αντιπρόσωπο, είτε να πατήσει το κουμπί «Προβολή QR κωδικού» και μετά την επίδειξη του κωδικού QR στον δικαστικό αντιπρόσωπο, να δώσει και τον πρόσθετο κωδικό που θα έχει λάβει μέσω της εφαρμογής. Και οι δύο επιλογές είναι ισοδύναμες ως προς την εκλογική διαδικασία, με την πρώτη ωστόσο να θεωρείται ευκολότερη. Με απόλυτη προτεραιότητα ψηφίζουν όσοι δεν μπορούν την παρατεταμένη αναμονή έξω από τα εκλογικά τμήματα (έγκυες, υπερήλικες, άτομα με αναπηρία, ασθενείς κ.λπ.), καθώς και όσοι καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας ή υπάλληλοι που εκτελούν υπηρεσία για τις εκλογές. Εάν οι προπορευόμενοί τους έχουν αντίρρηση, απευθύνονται στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους εξυπηρετήσουν κατά προτεραιότητα. Για τα άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα, ισχύει από τις εκλογές του Μαΐου, η λειτουργία ειδικού χώρου υποδοχής, στο ισόγειο κάθε εκλογικού καταστήματος. Με την προσέλευση του εκλογέα στον χώρο, ενημερώνεται ο δικαστικός αντιπρόσωπος του εκλογικού τμήματος στο οποίο ανήκει ο ψηφοφόρος και προσέρχεται εκεί έχοντας μαζί του όλα τα ψηφοδέλτια, και τον απαιτούμενο φάκελο. Εφόσον είναι αναγκαίο ο εκλογέας μπαίνει στο παραβάν μαζί με τον τυχόν συνοδό του αλλά και με τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Μετά την έξοδο του εκλογέα από το διαχωριστικό ψηφοφορίας, ο δικαστικός αντιπρόσωπος παίρνει τον φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο που επέλεξε ο εκλογέας, τον μεταφέρει στο αντίστοιχο εκλογικό τμήμα και τον ρίχνει στην κάλπη. Υπενθυμίζεται ότι δεν βάζουμε σταυρό προτίμησης σε ονόματα υποψηφίων καθώς αυτές οι εκλογές διεξάγονται με τη μέθοδο της λίστας, στην οποία βουλευτές εκλέγονται οι πρώτοι κατά σειρά που εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια. Οι κάλπες κλείνουν στις 19:00 και ακολουθεί η καταμέτρηση των ψήφων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάθε δικαστικός αντιπρόσωπος μεταδίδει το αποτέλεσμα του εκλογικού του τμήματος απευθείας στο υπουργείο Εσωτερικών μέσω συσκευής τάμπλετ. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται σημαντικά οι χρόνοι του πρώτου ασφαλούς και του τελικού αποτελέσματος, καθώς και της σταυροδοσίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών, εικόνα για πάνω από το 10% της επικράτειας θα υπάρχει μέχρι τις 20:30, ενώ έως τις 22:00 αναμένεται να έχει ενσωματωθεί το 80% - 90% των εκλογικών αποτελεσμάτων πανελλαδικά.