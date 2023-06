Κόσμος

Κίνα: Συλλήψεις για την πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε εστιατόριο μπάρμπεκιου γεμάτο κόσμο, στην πόλη Γιντσουάν, την παραμονή του φεστιβάλ του δράκου-βάρκας.

Η κινεζική αστυνομία συνέλαβε τέσσερα πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται μετά την έκρηξη το βράδυ της Τετάρτης σε εστιατόριο στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, η οποία είχε αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 31 άνθρωποι, μετέδωσε χθες Σάββατο το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η έκρηξη, η οποία είχε συνέπεια να τραυματιστούν άλλοι επτά άνθρωποι, οφειλόταν στη διαρροή υγροποιημένου αερίου πετρελαίου, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε εστιατόριο μπάρμπεκιου γεμάτο κόσμο, στην πόλη Γιντσουάν, την παραμονή του φεστιβάλ του δράκου-βάρκας, τριήμερης γιορτής κατά την οποία πολλοί Κινέζοι βρίσκονται με μέλη των οικογενειών τους και φίλους.

Οι τέσσερις ύποπτοι που συνελήφθησαν –πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, των διευθυντή και δυο μετόχους του εστιατορίου– κατηγορούνται πως «προκάλεσαν σοβαρό δυστύχημα από αμέλεια» στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας, διευκρίνισε το Νέα Κίνα.

Οι τοπικές αρχές δέσμευσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως και αυτά ακόμη πέντε προσώπων, πρόσθεσε.

Την επομένη της έκρηξης, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να «ενισχυθεί η επίβλεψη και η ασφάλεια σε βιομηχανίες και τομείς-κλειδιά προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά η ζωή και το βιος των πολιτών», είχε μεταδώσει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Εκρήξεις αυτής της φύσης και άλλα πολύνεκρα δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Κίνα, όπου οι κανονισμοί ασφαλείας παραβιάζονται συχνά. Επιπλέον, οι αυθαίρετες κατασκευές είναι πολυάριθμες και μπορεί, ιδίως σε περιπτώσεις πυρκαγιών, να καταστήσουν δύσκολη ως αδύνατη τη διαφυγή ανθρώπων από το εσωτερικό κτιρίων.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εστιατόριο στην Τσανγκτσούν (βορειοανατολικά), σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν την εποχή οι αρχές.

Τον Ιανουάριο του 2022, έκρηξη που αποδόθηκε σε διαρροή αερίου σε καντίνα στοίχισε τη ζωή σε πάνω από δέκα ανθρώπους στην Τσονγκτσίνγκ (νοτιοδυτικά).

Τον Ιούνιο του 2021, έκρηξη λόγω διαρροής αερίου στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους σε πολυκατοικία στη Σιγιάν (κεντρικά).

