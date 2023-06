Κοινωνία

Εκλογές: Προβλήματα με την εφορευτική επιτροπή σε εκλογικά τμήματα

Οι κάλπες άνοιξαν σε όλη τη χώρα, ωστόσο σε αρκετές περιοχές δεν έχουν προσέλθει μέλη εφορευτικών επιτροπών.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 σε όλη την χώρα, ωστόσο αρκετά είναι τα προβλήματα σε εκλογικά τμήματα στα οπαία δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

Το γεγονός παρακωλύει την εκλογική διαδικασία και που αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα και την καθυστέρηση της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων αφού κλείσουν οι κάλπες.

Πάντως ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να ζητήσει από πολίτες, οι οποίοι προσέρχονται να ψηφίσουν να καθίσουν και να γίνουν μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

