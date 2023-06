Πολιτική

Εκλογές: Ο Κώστας Καραμανλής ψήφισε στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στη Θεσσαλονίκη.

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Κυριακής στο 1ο Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, πολιτικός που παραδοσιακά προσέρχεται πάντα πρώτος στις κάλπες.

Ο κ. Καραμανλής δεν προχώρησε σε δηλώσεις εξερχόμενος από το εκλογικό κέντρο.

Τον κ. Καραμανλή συνόδευαν οι Σταύρος Καλαφάτης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.

