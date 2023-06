Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω... μέθης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ακριβώς συνέβη και το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο "Μακεδονία".

-

Επεισοδιακή ήταν μία πτήση που ξεκίνησε από την Αγγλία με προορισμό την Τουρκία, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της πτήσης, δύο Ρώσοι που επέβαιναν στο αεροπλάνο επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά προς το πλήρωμα της καμπίνας, προκαλώντας αναστάτωση.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω της διατάραξης της ασφάλειας της πτήσης, πραγματοποιήθηκε έκτακτη προσγείωση στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Σε έρευνα του χώρου και συγκεκριμένα στη θέση που καθόταν, βρέθηκαν άδεια μπουκάλια αλκοολούχων ποτών.

Οι δύο άνδρες από τη Ρωσία συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, διασάλευση της τάξης και έτερες παραβάσεις του Αεροπορικού Κώδικα.

Ο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Χαλκηδόνα: Ληστές μαχαίρωσαν 15χρονο

Εκλογές - Φίνος Φιλμ: Ευχές για... καλή ψήφο με θρυλικές ατάκες (βίντεο)

Εκλογές: Στην κάλπη με νταούλια, ζουρνάδες και παραδοσιακές στολές (εικόνες)