Κολύμβηση: Η Γεωργία Δαμασιώτη κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ

Συνέτριψε ένα ρεκόρ που κρατούσε 20 χρόνια η Γεωργία Δαμασιώτη, στο διεθνές μίτινγκ της Ρώμης.

Ένα από τα παλαιότερα πανελλήνια ρεκόρ της κολύμβησης πέρασε την Κυριακή στην ιστορία. Η Γεωργία Δαμασιώτη, κατά την 3η και τελευταία ημέρα του διεθνούς μίτινγκ της Ρώμης «Σέτε Κόλι», τερμάτισε τέταρτη στον τελικό των 200μ. πεταλούδα με 2:09.74, συντρίβοντας κατά περίπου ένα δευτερόλεπτο το 2:10.64 της Βάσως Αγγελοπούλου. Ένα ρεκόρ που κρατούσε 20 χρόνια (και θα παραμείνει εν ισχύ για τις κατηγορίες νεανίδων και κορασίδων), από τις 31 Ιουλίου 2003, και είχε σημειωθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων της Γλασκώβης.

Η Δαμασιώτη είχε δείξει τις... διαθέσεις της από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του περασμένου μήνα, όταν κολύμπησε χωρίς συναγωνισμό σε 2:10.83. Σήμερα, απέναντι σε πολύ δυνατές αντιπάλους, όπως η πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης Μπογκλάρκα Κάπας από την Ουγγαρία (νίκησε με 2:08.52), βελτίωσε σημαντικά το χρόνο της και πλέον θα κυνηγήσει κάτι ακόμη καλύτερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα. Το όριο για τους Ολυμπιακούς είναι ακόμη μακριά (2:08.43), αλλά η 20χρονη αθλήτρια του Ωκεανού έχει ακόμη περιθώρια εξέλιξης.

Στην άλλη ελληνική συμμετοχή της τελευταίας ημέρας του «Σέτε Κόλι», ο Στέργιος Μπίλας κατέλαβε την πέμπτη θέση στον «μικρό» τελικό των 50μ. πεταλούδα με 23.81.