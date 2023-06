Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Οι βουλευτές του ΚΚΕ θα βρεθούν εκεί που έχουν υποσχεθεί, στον αγώνα

Το μήνυμα του ΓΓ του ΚΚΕ μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία.

Μήνυμα νίκης για το ΚΚΕ έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στη δήλωση που έκανε μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ ευχαρίστησε τον κόσμο που εμπιστεύτηκε με την ψήφο του το κόμμα και υποσχέθηκε ότι, «οι βουλευτές που εξέλεξε το ΚΚΕ θα βρεθούν εκεί που έχουν υποσχεθεί: μπροστά στον αγώνα, δίπλα στους εργαζόμενους, στη νεολαία».«Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες ψηφοφόρους που ενίσχυσαν με την ψήφο τους το ΚΚΕ, όσοι μαζί μας έδωσαν και σε αυτές τις εκλογές τη μάχη για την εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ. Οι βουλευτές που εξέλεξε το ΚΚΕ θα βρεθούν την επόμενη ημέρα εκεί που έχουν υποσχεθεί, μπροστά στους αγώνες, στα εργατικά-λαϊκά προβλήματα, δίπλα στους εργαζόμενους, στις λαϊκές δυνάμεις, στη νεολαία. Και από το σημερινό αποτέλεσμα φαίνεται ότι η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι συγκυριακή, ευκαιριακή. Δείχνει αγωνιστικούς δεσμούς στους τόπους δουλειάς, στη γειτονιά, στο χωριό, στους χώρους υγείας, παιδείας, πολιτισμού, που αντέχουν και διευρύνονται και ανάλογα πρέπει να δυναμώσουν και να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο. Συνεχίζουμε αποφασιστικά. Είναι κρίσιμο με όλους όσοι προσέγγισαν το ΚΚΕ όλη αυτή την περίοδο, και ανεξάρτητα τι έκαναν σ’ αυτές τις εκλογές, να συνεχιστεί η συζήτηση, η κοινή δράση γύρω από τα ζητήματα που μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη την επόμενη μέρα, για την ανάπτυξη της λαϊκής πάλης, για την άνοδο του εργατικού-λαϊκού κινήματος».

Σχολιάζοντας το ποσοστό του ΚΚΕ είπε, «με βάση το αποτέλεσμα, έχουμε αύξηση σε ποσοστό, συγκεκριμένα το ποσοστό μας είναι 7,7%, με εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους, ενώ η μείωση που παρατηρείται σε βουλευτές οφείλεται στον καλπονοθευτικό νόμο της ΝΔ που κλέβει βουλευτικές μας έδρες. Συνολικά, μέσα σε έναν αρνητικό πολιτικό συσχετισμό που συνεχίζει να παραμένει, εκφράζεται μια δυναμική ανόδου της εκλογικής επιρροής του Κόμματος που συνεχίζεται και αποτελεί το θετικό στοιχείο και αυτής της εκλογικής μάχης και του αποτελέσματος. Μια δυναμική που νομίζουμε ότι έχει ευρύτερη απήχηση από την εκλογική της έκφραση και εκφράστηκε με αλλαγή συσχετισμού δυνάμεων όλα αυτά τα χρόνια, στις δεκάδες αρχαιρεσίες σωματείων, συλλόγων, ενώσεων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων, της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων και επιστημόνων, των φοιτητών, των γιατρών, των εκπαιδευτικών. Χαιρετίζουμε τις εργατικές λαϊκές γειτονιές της Αθήνας, του Δυτικού, του Νότιου, του Βόρειου Τομέα, της Α’ και Β’ Πειραιά, της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής, της Α’ Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, όλης της χώρας. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τις συνοικίες, τις κωμοπόλεις και τα χωριά, εκεί όπου σημαδεύτηκαν από μεγάλους, σκληρούς ταξικούς και πολιτικούς λαϊκούς αγώνες και που σήμερα έδωσαν μαζικά την ψήφο τους στο ΚΚΕ, ανεβάζοντας το Κόμμα, κατά περίπτωση αλλού στην 1η, όπως στην Ικαρία και αλλού στην 2η, όπως στον Ασπρόπυργο, αλλού στην 3η θέση, όπως στο σύνολο της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας, της Αττικής, αλλά και στη Λέσβο, που επανακατακτήσαμε την βουλευτική έδρα που είχε απολεσθεί τον Μάιο».

Και κατέληξε: «Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη για το λαό. Το ΚΚΕ θα κάνει από αύριο κιόλας πράξη τη δέσμευσή του ότι θα βρεθεί στο μετερίζι μιας 100% μαχητικής, εργατικής, λαϊκής αντιπολίτευσης. Ο ελληνικός λαός να μη δείξει καμία αναμονή, να μη δώσει καμιά περίοδο χάριτος, ιδιαίτερα ένα μεγάλο τμήμα του λαϊκού κόσμου που ψήφισε ΝΔ με βαριά καρδιά.

Από αύριο η εργατική τάξη και οι λαϊκές δυνάμεις θα βρίσκονται απέναντι σε νέο γύρο επίθεσης, στο φόντο νέων εξελίξεων και δεδομένων:

• Την υλοποίηση των νέων μνημονιακών προαπαιτούμενων για την εκταμίευση των δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και του Συμφώνου Σταθερότητας.

• Το πέρασμα στην αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, που σημαίνει επί της ουσίας ένα νέο γύρο κοινωνικών περικοπών και λιτότητας στο όνομα των πρωτογενών πλεονασμάτων κατά απαίτηση της ΕΕ και για το στόχο της «επενδυτικής βαθμίδας».

• Το ενδεχόμενο μιας νέας οικονομικής κρίσης, τα προειδοποιητικά μηνύματα για την οποία ήδη υπάρχουν στις ΗΠΑ και την ΕΕ, ενώ η ελληνική καπιταλιστική οικονομία επιβραδύνεται. Ζητήματα που επισημαίνονται και στην Εαρινή Έκθεση της Κομισιόν και σε συστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδας.

• Επίσης, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, την επιδίωξη για μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στο πλευρό των ΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών, όπως και τις υπό ΝΑΤΟϊκή ομπρέλα δρομολογούμενες αρνητικές διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά.

Το ΚΚΕ θα δίνει διαρκώς τη μάχη, στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη βουλή, απέναντι σε κάθε αντιλαϊκό νομοσχέδιο, θα είναι η φωνή του λαού, απέναντι σε αυτόν τον συνολικά αρνητικό πολιτικό συσχετισμό. Το ΚΚΕ θα παρακολουθεί και θα συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση που αντικειμενικά θα ανοίξει και στις πολιτικές εσωτερικές εξελίξεις, μετά τη μεγάλη άνοδο της αυτοδύναμης ΝΔ, την καθίζηση του ενός πόλου της σοσιαλδημοκρατικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως όμως την πολιτική συναίνεσης όλων τους, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στις παραπάνω δεσμεύσεις που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση της ΝΔ. Πάνω σε αυτή τη βάση, με αφορμή και το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα, θα δρομολογηθούν διεργασίες σε ΣΥΡΙΖΑ ίσως και σε ΠΑΣΟΚ, όπως και σε άλλες μικρότερες πολιτικές δυνάμεις. Η παρουσία στη Βουλή του ακροδεξιού και φασιστικού χώρου, αναμφίβολα είναι ακόμα μια αρνητική εξέλιξη αυτών των εκλογών. Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι οι ρίζες του φασισμού-ναζισμού βρίσκονται στο σύστημα και στο κράτος, είναι βαθιές και υπάρχουν διάφορα κέντρα και συμφέροντα που τους στηρίζουν, άλλωστε είναι γέννημα-θρέμμα αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Επιβεβαιώνεται ότι ο φασισμός-ναζισμός εξαιτίας του χαρακτήρα του, δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά με κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις, που μάλιστα ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους, αλλά είναι υπόθεση του ίδιου του εργατικού-λαϊκού κινήματος και σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ θα συνεχίζει να παλεύει, όπως έκανε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Το ΚΚΕ θα δώσει τη μάχη με χιλιάδες εργαζόμενους, νέους ανθρώπους που εγκαταλείπουν τα αδιέξοδα της σοσιαλδημοκρατίας και των άλλων αστικών κομμάτων, για να ξαναδυναμώσουμε την ελπίδα. Απευθύνουμε, από απόψε, σε όλους αυτούς κάλεσμα συμπόρευσης και κοινής δράσης. Η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης αστικής πολιτικής, του ταξικού της χαρακτήρα, των κομμάτων και των κυβερνήσεων που την υπηρετούν, του κράτους του κεφαλαίου, που δεν ψάχνει νέους σωτήρες από την κυβερνητική εναλλαγή, του ρεύματος που αναζητά λύση στα σημερινά προβλήματα μέσα από τον οργανωμένο αγώνα, τη συμμετοχή στο κίνημα, τη συλλογική δράση, την ταξική πάλη. Για να πλατύνει το χαμόγελο του λαού μας, για να μεγαλώσει η αισιοδοξία, για να αναγεννηθεί η ελπίδα. Γιατί ΚΚΕ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες, από αύριο στο μετερίζι του αγώνα, το ξέρουμε καλά, θα τα καταφέρουμε».

