Κοινωνία

Εκλογές - ΠΑΣΟΚ: Επίθεση στα γραφεία του κόμματος

Καταδρομική επίθεση στην Χαριλάου Τρικούπη από ομάδα αγνώστων, παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή.

Επίθεση με πέτρες και μια βόμβα μολότοφ εξαπέλυσαν άγνωστοι προς τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στην Χαριλάου Τρικούπη, ενώ έξω απο αυτά βρισκόταν πλήθος κόσμου, λόγω των σημερινών εκλογών.

Στόχος της επίθεσης φαίνεται πως ήταν οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή, προς το μέρος των οποίων η ομάδα των 15 αγνώστων, που εφόρμησαν απο την οδό Διδότου έριξαν πέτρες, μπουκάλια και μια βόμβα μολότοφ.

Στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ σήμανε συναγερμός. Άμεσα όσοι βρίσκονταν έξω απο αυτά κλήθηκαν να μπουν στο εσωτερικό των γραφείων για να προστατευθούν ενώ κλήθηκαν ενισχύσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή των Εξαρχείων.

Απο την επίθεση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ούτε έγινε κάποια προσαγωγη.

