Πολιτική

Εκλογές - Συρίγος: έχασα την έδρα για 10 ψήφους (βίντεο)

Τι αποκάλυψε για τις "καραμπόλες" εδρών. Πως σχολίασε το αποτέλεσμα των εκλογών, μαζί με εκπροσώπους άλλων κομμάτων, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Στην αποκάλυψη πως το πρωί της Δευτέρας έχασε την έδρα που είχε «κλειδώσει» από την αρχή της καταμέτρησης των ψήφων στην Α’ Αθηνών, προχώρησε ο Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, «τώρα το πρωί έχασα την έδρα για 10 ψήφους». Φεύγει η έδρα και πάει στον Δυτικό Τομέα, καθώς η Νέα Δημοκρατία εκλέγει τελικώς 5 βουλευτές στην εν λόγω εκλογική περιφέρεια, ενώ μέχρι σήμερα το πρωί εξέλεγε 6 βουλευτές.

«Έχασα την έδρα, λόγω της κατανομής και του συστήματος να παίρνουν έδρα τα μικρά κόμματα, όπου έχουν περισσότερες ψήφους και όχι μεγαλύτερο ποσοστό. Στις μεγάλες περιφέρειες παίρνουν περισσότερες ψήφους και έτσι παίρνουν και έδρες τα μικρότερα κόμματα (ενν. από τα μεγαλύτερα κόμματα)», είπε ο κ. Συρίγος.

Ο Άγγελος Συρίγος σχολίασε τα αποτελέσματα των εκλογών και έδωσε τις δικές του ερμηνείες σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων ψήφισαν οι πολίτες, μαζί με τους υπόλοιπους καλεσμένους της εκπομπής, που ήταν ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και ο Νίκος Σοφιανός από το ΚΚΕ.

