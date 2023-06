Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: Το τέλειο δέρμα της νύφης, η μακροζωία και τα “μυγάκια” στα μάτια

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Μήπως έχετε και εσείς «μυγάκια» στα μάτια; O οφθαλμίατρος και χειρουργός υαλοειδούς – αμφιβληστροειδούς Γεώργιος Βαρτσάκης, μας ενημερώνει για το αν οι μυοψίες μπορούν να γίνουν επικίνδυνες.

Πώς θα προετοιμάσουμε το δέρμα της νύφης πριν τον γάμο; Τι απαγορεύεται ρητά να κάνει μια νύφη; Η skin expert Αγγελική Αργύρη «δίνει τα φώτα της» στις μέλλουσες νύφες.

Υπάρχει μυστικό για να ζήσουμε πολλά χρόνια; Ο καθηγητής καρδιολογίας Χριστόδουλος Στεφανάδης αποκαλύπτει το «μυστικό» για μακροζωία και μιλάει για το φαινόμενο της Ικαρίας.

Υπάρχουν κάποιοι ήχοι που σας ενοχλούν και δεν ξέρετε το γιατί; Πρόκειται για τη λεγόμενη μισοφωνία και ο ψυχίατρος - ψυχοθεραπευτής Αριστοτέλης Βάθης, μας εξηγεί όλα όσα πρέπει να ξέρουμε.

Πόσο υγιεινές είναι οι «υγιεινές» τροφές και πόσο ανθυγιεινές οι «ανθυγιεινές»; Οι διατροφολόγοι Κωνσταντίνος Ξένος & Αναστάσιος Παπαλαζάρου, εξηγούν γιατί δεν πρέπει να έχουμε στερεότυπη σκέψη για το φαγητό.

