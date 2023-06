Παράξενα

Λακωνία – γάμος: Τους έριχναν ρύζι με φτυάρια από εκσκαφέα! (εικόνες)

Αδιανόητο σκηνικό έστησαν οι φίλοι του ζευγαριού στην είσοδο της εκκλησίας.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους ο γαμπρός και η νύφη σε γάμο στην Λακωνία. Το μυστήριο ολοκληρώθηκε και το νιόπαντρο ζευγάρι κινήθηκε προς την έξοδο της εκκλησίας, γνωρίζοντας καλά ότι οι καλεσμένοι θα τους πετάξουν ρύζι, όπως ορίζει το έθιμο. Όμως σε καμία περίπτωση δεν είχε περάσει από το μυαλό τους αυτό που τους περίμενε.

Βγαίνοντας οι νεόνυμφοι από την εκκλησία, αντίκρυσαν δύο φίλους τους να έχουν ανέβει σε έναν εκσκαφέα ο οποίος ήταν γεμάτος ρύζι. Οι δύο άνδρες με φτυάρια στα χέρια άρχισαν να… «θάβουν» το ζευγάρι στο ρύζι.

Ο γαμπρός, γνωρίζοντας καλά τους φίλους του, κάτι υποψιαζόταν. Έτσι έβγαλε από την ουρά του νυφικού της συζύγου του μία ομπρέλα την οποία άνοιξε για να προστατευτούν από τα πολλά κιλά ρύζι που έπεφταν.

