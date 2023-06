Παράξενα

Εύβοια: Οδηγός πάτησε πάπιες σε παραλιακό δρόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες.

-

Νέα καταγγελία στο Facebook για οδηγό που πάτησε πάπιες στην περιοχή της παραλίας των Αγίων Αποστόλων στην Εύβοια.

Πριν από μερικές μέρες όπου επίσης μια γυναίκα, η οποία οδηγούσε έχοντας το παιδί της στο αυτοκίνητο. πάτησε δύο πάπιες στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με την καταγγελία της προέδρου της περιοχής Μαρίας Τσάκου, «άλλη μια κυρία πέρασε και πάτησε στο δρόμο πάπιες» και «όλοι το έκαναν γαργάρα». Παράλληλα, κρούει «καμπανάκι» ότι στο μέλλον μπορεί να θρηνήσουμε ακόμα και ανθρώπινη ζωή στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή της παραλίας των Αγίων Αποστόλων κυκλοφορούν πολλές πάπιες καθώς ανήκουν σε κοπάδι που ζει εκεί.

Στο πρώτο περιστατικό, μια ασυνείδητη οδηγός, με το ΙΧ της, όχι μόνο σκότωσε τα άτυχα ζώα αλλά ούτε σταμάτησε το όχημα της ακούγοντας τις φωνές περίοικων. Πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Η 12χρονη κατέθεσε ότι ο 54χρονος βίασε και άλλη ανήλικη

Τουρκία σε ΝΑΤΟ: τα “Στενά” να αναφέρονται ως “τουρκικά” στενά

Πέθανε ο Ντένης Πλέσσας