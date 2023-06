Αθλητικά

Μαγιόρκα: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το διπλό

Με το...καλημέρα αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς από το τουρνουά της Μαγιόρκα.

Εκτός διπλών στο τουρνουά της Μαγιόρκα έμειναν... με το καλησπέρα οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Φελιθιάνο Λόπεθ, μετά την ήττα τους με 2-0 (6-4, 6-4) από τους νο1 του ταμπλό και πρωταθλητές του Miami Open, Σαντιάγκο Γκονζάλες/Εντουάρ Ροζέ Βασλέν.

Οι... 40άρηδες, Γκονζάλες και Βασλέν στηρίχτηκαν ιδιαίτερα στο πολύ καλό σερβίς τους, παραχωρώντας μόλις δύο πόντους πίσω από το πρώτο (31/33), ενώ με δύο μπρέικ, ένα σε κάθε σετ, κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για τους προημιτελικούς.

Με τη σημερινή, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συμπλήρωσε 7 ήττες σε 10 αγώνες που έχει δώσει μέσα στο 2023 στα διπλά. Από τις τρεις νίκες που πέτυχε, οι δύο έγιναν με τον αδερφό του, Πέτρο, σε Australian Open και Νόντε Κάρλο, ενώ η άλλη με το Γάλλο, Νικολά Μαχούτ στο τουρνουά της Βαρκελώνης.

Πλέον, το ενδιαφέρον για τον Έλληνα πρωταθλητή, στρέφεται στο απλό του τουρνουά της Μαγιόρκα. Η προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε πέρυσι θα ξεκινήσει απέναντι στον Γερμανό, Γιάνικ Χάφμαν, στον 2ο γύρο του 250αριου τουρνουά της ATP.