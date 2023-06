Υγεία - Περιβάλλον

Η νεαρότερη διασώστρια της Ευρώπης στον ΑΝΤ1: Δεν είναι δύσκολο να βοηθήσεις

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το κορίτσι που έσωσε τη ζωή ενός 10χρονου που πνιγόταν.

Το γύρο του διαδικτύου έκανε η διάσωση ενός 10χρονου αγοριού που πνίγηκε ενώ έτρωγε αγγούρι, σε εστιατόριο της Χαλκιδικής, από ένα κορίτσι 16 ετών.

Η Μαρία Λαζαρίδου, που βρισκόταν σε διπλανό εστιατόριο έσπευσε μαζί με τον πατέρα της και έσωσαν τη ζωή του παιδιού, καθώς η 16χρονη δεν είναι απλώς εκπαιδευμένη, αλλά και εκπαιδεύτρια στη διάσωση.

«Δεν είναι δύσκολο να βοηθήσεις», συμπύκνωσε το πνεύμα της σε μία φράση, εξηγώντας ότι, η εκπαίδευση είναι απλή.

Άλλωστε, όπως είπε ο πατέρας της, το κορίτσι από τη Δ’ Δημοτικού είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του και ο ίδιος ως ενεργό μέλος της οργάνωσης «Kids Save Lives» πήγε στο σχολείο της, με το κορίτσι να γίνεται μέλος επίσης.

Η Μαρία στα 12 της πήρε το πτυχίο της και στα 16 της είναι πλέον εκπαιδεύτρια.

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν ψύχραιμη στη διάσωση του 10χρονου, είπε πως, «ένιωσα ότι έπρεπε να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου και η γνώση σε βοηθάει να είσαι ψύχραιμος».

Η Μαρία θέλει να γίνει γιατρός, όπως είναι και ο πατέρας της.

