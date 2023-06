Υγεία - Περιβάλλον

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη χάνει την ορκωμοσία της

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία της. Η ανάρτησή της.

Με κορονοϊό διαγνώστηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας την ημέρα της ορκωμοσίας της, στην οποία προφανώς δεν θα παραστεί.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη νοσεί για πρώτη φορά και σε ανάρτησή της, το αντιμετωπίζει με χιούμορ, υποσχόμενη ότι θα επανέλθει.

«Τρία χρόνια δεν κόλλησα covid και τα κατάφερα τώρα. Μπράβο Φαίδων!

Θα περάσει κι αυτό και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας με αφοσίωση, όπως πάντα. Είναι σπουδαία η τιμή που μου έκανε ο Πρωθυπουργός και θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να δικαιώσω την επιλογή του.

Σας ευχαριστώ όλους για τις όμορφες ευχές και τη στήριξη, μου δίνουν δύναμη», αναφέρει στην ανάρτησή της.

