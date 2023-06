Κοινωνία

Χαλκιδική: Τούρκος δραπέτης συνελήφθη στην Ιερισσό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες στον καταδικασμένο εγκληματία που είχε δραπετεύσει από τη φυλακή πέρασαν οι Έλληνες αστυνομικοί.

-

Δραπέτης φυλακών της Τουρκίας συνελήφθη στην Ιερισσό Χαλκιδικής, καθώς καταζητείται από τις Αρχές της γειτονικής χώρας προκειμένου να εκτίσει ποινή πολυετούς κάθειρξης. Πρόκειται για 34χρονο Τούρκο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα διεθνών αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα Δικαστηρίου της Σμύρνης, έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 11 ετών, 58 μηνών και 87 ημερών για τα αδικήματα του τραυματισμού εκ προθέσεως, της κλοπής, της απειλής, της παραβίασης ασύλου κατοικίας, της πρόκλησης ζημιάς σε περιουσία και της απόδρασης κρατουμένου ή καταδίκου. Οι πράξεις αυτές τελέστηκαν στην πατρίδα του κατά τα έτη 2007 έως 2009, ενώ η απόδραση φέρεται να έγινε το 2017.

Ο 34χρονος συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Τουρκία που τον καταζητεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Έδειρε τους ηλικιωμένους γονείς της μπροστά στα ανήλικα ανίψια της

Παιδικοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός μετά από παρενόχληση κοπέλας (εικόνες)