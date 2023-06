Life

Βενεζουέλα: Άγαλμα της Μαφάλντα στο Καράκας (εικόνες)

Ο πλέον αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας του Αργεντινού σκιτσογράφου Κίνο, δια χειρός του γλύπτη Πάμπλο Ίργκανγκ, σε ένα παγκάκι μαζί με τον Μανολίτο.

Η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας απέκτησε τη Μαφάλντα της, τον πιο αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα του Αργεντίνου σκιτσογράφου Κίνο.

Στην πλατεία Όμπερον, στον δήμο Μπαρούτα έγιναν πρόσφατα τα αποκαλυπτήρια αγάλματος της Μαφάλντα του γλύπτη Πάμπλο Ίργκανγκ. Ο καλλιτέχνης δημιουργεί αγάλματα εμπνευσμένα από τη διάσημη σειρά κόμικ από το 2009, με εξουσιοδότηση από τον ίδιο τον Κίνο.

«Η αλήθεια είναι ότι για μένα ήταν μια τεράστια έκπληξη. Είμαι θαυμαστής της Μαφάλντα, όπως πολλοί, όπως όλοι. Από μικρός την παρακολουθούσα και έκανα συλλογή των κόμικ της. Πάντα την αγαπούσα και, όταν βρέθηκα αντιμέτωπος με την πρόκληση να την παρουσιάσω σε τρεις διαστάσεις, ο μόνος όρος που έβαλα ήταν να συμμετάσχει ο Κίνο» ανέφερε ο γλύπτης.

Αγάλματα της Μαφάλντα που δημιούργησε ο Ίργκανγκ έχουν τοποθετηθεί στις πόλεις Μπουένος Άιρες, Μεντόζα, Σαν Σαλβαδόρ, Μαρ ντε Κόμπο της Αργεντινής και στις πόλεις Οβιέδο και Σάντα Κολόμα δε Γκραμανέτ της Ισπανίας.

Το γλυπτό στη Βενεζουέλα παρουσιάζει τη Μαφάλντα συνοδευόμενη από έναν άλλο από τους χαρακτήρες του κόμικ και της σειράς κινουμένων σχεδίων, τον Μανολίτο. Και οι δύο χαρακτήρες απεικονίζονται με «εξανθρωπισμένο» τρόπο, σύμφωνα με τον γλύπτη.

Το άγαλμα έχει ύψος 80 εκατοστά και η Μαφάλντα κάθεται σε ένα παγκάκι, ώστε να μπορούν οι περαστικοί να κάθονται και να φωτογραφίζονται μαζί της.

