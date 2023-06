Κόσμος

Βενεζουέλα - Ελληνική Πρεσβεία: διαμαρτυρία των απόδημων για το κλείσιμο της

Τι αναφέρουν σε επιστολή τους για "αποκοπή' τους απο την πατρίδα, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που διαβιούν και δραστηριοποιούνται στην Βενεζουέλα.

Σε επιστολή διαμαρτυρίας των Ελλήνων και των Ελληνίδων της Βενεζουέλας, για την απόφαση μόνιμης αναστολής λειτουργίας της ελληνικής πρεσβείας στο Καράκας, στην οποία από το 2019 δεν υπάρχει διπλωματική εκπροσώπηση της Ελλάδα, αναφέρονται τα κάτωθι:

«Πριν από λίγο καιρό, ενημερωθήκαμε για την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να αναστείλει οριστικά τη λειτουργία της ελληνικής πρεσβείας στο Καράκας της Βενεζουέλας.

Η ελληνική πρεσβεία στο Καράκας λειτουργεί τα τελευταία 43 χρόνια και η πρόθεση αυτή του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προκαλεί εύλογη ανησυχία και μια σειρά από ερωτήματα στους περίπου 2.500 Έλληνες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν στη Βενεζουέλα και στους πολύ περισσότερους συγγενείς τους που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Η αναστολή της λειτουργίας της πρεσβείας στερεί από τους Έλληνες στη χώρα διαμονής τους, τη Βενεζουέλα, τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δεσμό με την πατρίδα τους, τη χώρα καταγωγής των γονέων τους. Δημιουργεί ένα αίσθημα θεσμικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας, καθώς και μια ψυχολογία αδυναμίας και εγκατάλειψης από την πατρίδα.

Από την αρχή της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η Ελληνική Πρεσβεία αποτελεί κέντρο ζωτικής σημασίας για τους Έλληνες της Βενεζουέλας. Διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των Ελλήνων εδώ και των Ελλήνων στην Ελλάδα, αποτελεί αξιόπιστη και σημαντική πηγή πληροφόρησης, αποτελεί τον απαραίτητο δίαυλο για την υποστήριξη και προώθηση δεκάδων περιπτώσεων κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ Ελλάδας και Βενεζουέλας.

Εμείς, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες της Βενεζουέλας, δηλώνουμε την πλήρη διαφωνία μας με την απόφαση για την οριστική αναστολή της λειτουργίας της Ελληνικής Πρεσβείας στο Καράκας. Τη θεωρούμε απαράδεκτη και ανάξια των σχέσεων των δύο χωρών. Οι δεσμοί των Ελλήνων της Βενεζουέλας με την πατρίδα τους την Ελλάδα θα υποστούν σημαντικό πλήγμα με αυτή την επαίσχυντη και κακώς εννοούμενη αναστολή της λειτουργίας της Ελληνικής Πρεσβείας στο Καράκας.

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση, και ειδικότερα το Υπουργείο Εξωτερικών, να επανεξετάσει τη θέση της. Δηλώνουμε δημόσια την ετοιμότητά μας να παράσχουμε οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών για να τεκμηριώσουμε πλήρως την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας της Ελληνικής Πρεσβείας στο Καράκας. Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς και τα ΜΜΕ να προβούν σε όλες τις δυνατές θεσμικές ενέργειες για την ανατροπή αυτής της απόφασης».

