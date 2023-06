Υγεία - Περιβάλλον

Θάσος: Τουρίστρια πέθανε στην παραλία περιμένοντας το ασθενοφόρο

Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μετά από 51 λεπτά, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τη γυναίκα από την Τσεχία.

Μια γυναίκα από την Τσεχία, που έκανε διακοπές στο νησί της Θάσου, έχασε τη ζωή της στην παραλία της Αστρίδας.

Η γυναίκα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, λίγα δευτερόλεπτα αφότου είχε βγει από τη θάλασσα, κατέρρευσε.

Στο σημείο κλήθηκε ιδιώτης γιατρός ο οποίος διαπίστωσε τον θάνατο της γυναίκας, ηλικίας 45 έως 50 ετών. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Αυτόπτες μάρτυρες τονίζουν πως για 30 – 40 λεπτά, τέσσερις Ρουμάνοι τουρίστες στην παραλία προσπαθούσαν να της κάνουν ανάνηψη και καταγγέλλουν πως το ασθενοφόρο έφτασε ύστερα από 51 λεπτά. Όπως λένε, οι διασώστες απλά διαπίστωσαν τον θάνατό της, καθώς ήταν αργά για να της παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες κανονικά υπάρχουν δυο ασθενοφόρα στο νησί, αλλά τη συγκεκριμένη μέρα λειτουργούσε μόνο το ένα και βρισκόταν σε άλλο περιστατικό. Η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό κι ακόμη κι αν βρίσκονταν σε βάρδια και τα δυο, δεν θα έφταναν στην παραλία νωρίτερα από 30 λεπτά καθώς το σημείο είναι απομακρυσμένο.

