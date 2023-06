Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Χτύπησε τον σύντροφο της γιατί... έπαιζε βιντεοπαιχνίδια

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπαιζε ένας άνδρας που τον χτύπησε η σύντροφός του επειδή έπαιζε βιντεοπαιχνίδια.

Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικειο παραπέμφθηκε να δικαστεί μια 22χρονη η οποία φέρεται ότι χτύπησε τον 32χρονο σύντροφο της επειδή έπαιζε Playstation, τη Δευτέρα, στο Δρυμό Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και για εξύβριση. Το περιστατικό έγινε μέσα στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Η 22χρονη και ο 32χρονος διατηρούσαν σχέση και συγκατοικούσαν τους τελευταίους τρεις μήνες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η κοπέλα εισήλθε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο σύντροφος της με ένα φίλο του και έπαιζαν Playstation ενώ δεν της έδινε σημασία. Τον χτύπησε με το χέρι της στην πλάτη και άρχισε να τον βρίζει. Το περιστατικό έληξε όταν επενέβη η μαμά του θύματος. Στη συνέχεια η 22χρονη έφυγε από το σπίτι και του είπε ότι δεν θέλει να τον ξαναδεί. Ο 32χρονος κατήγγειλε την σύντροφο του στην αστυνομία και η κοπέλα συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

