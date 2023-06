Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Η πρώτη συνεδρίαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό, μετά την κάλπη της 25ης Ιουνίου.

-

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 11:00 σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 17:00 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα μέλη της νέας κυβέρνησης ορκίστηκαν χθες από τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” – Χρήστος Χατζηβασιλείου: Έχασα 15 κιλά, η καρδιά μου πήγαινε με 120 παλμούς (βίντεο)

Άστατος καιρός με νεφώσεις, μπόρες και βοριάδες την Τετάρτη

Τζούλιαν Σαντς: Νεκρός ο ηθοποιός – Βρέθηκαν τα οστά του