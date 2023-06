Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: Πάρκινσον, παγωτά και επαγγέλματα που βλάπτουν την υγεία! (βίντεο)

Σοφία Αλιμπέρτη, Κωνσταντίνος Δέδες και Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν στον ΑΝΤ1 και την Τετάρτη για να μας βοηθήσουν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Πότε το τρέμουλο σημαίνει Πάρκινσον; Η νευρολόγος Λαμπρινή Σουφλερή μάς ενημερώνει για όσα πρέπει να ξέρουμε για τη νόσο Πάρκινσον και ο ηθοποιός Θοδωρής Ρωμανίδης μιλάει για το πώς κατάφερε να μετριάσει τα συμπτώματα της νευροεκφυλιστικής νόσου.

Υπάρχουν επαγγέλματα που μπορούν να βλάψουν την υγεία μας; Η ειδικός παθολόγος Χρυσούλα Λιάκου εξηγεί όσα πρέπει να ξέρουμε και να προσέχουμε.

Μπορεί η ποικιλόχρους πιτυρίαση να μας αφήσει μόνιμα σημάδια; Τι πρέπει να αποφεύγουν τα άτομα που έχουν προδιάθεση; Η δερματολόγος - αφροδισιολόγος Αργυρή Καπελλάρη απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Πόσα παγωτά θα φάμε φέτος; Οι διατροφολόγοι, Κωνσταντίνος Ξένος και Δημήτρης Πέτσιος, αναλύουν τα είδη των παγωτών και τις θερμίδες που κρύβουν.

Ναυαγοσώστες μας δίνουν σωτήριες συμβουλές για να απολαύσουμε υπεύθυνα και με ασφάλεια τη θάλασσα το φετινό καλοκαίρι.

Δείτε το trailer:

