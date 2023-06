Κόσμος

Παιδοκτονία: Άφησε το μωρό μόνο του και πήγε διακοπές (εικόνες)

Για τη δολοφονία του μωρού της κατηγορείται μία μητέρα που εγκατέλειψε το παιδί της κι έφυγε για δέκα μέρες.

Για την ανθρωποκτονία του 16 μηνών μωρού της κατηγορείται μία 31χρονη από το Οχάιο, των ΗΠΑ.

Η Κρίστελ Καντελάριο συνελήφθη όταν η αστυνομία βρήκε την κόρη της αναίσθητη μέσα στο σπίτι τους, στο Κλίβελαντ.

Σύμφωνα με την αστυνομία το κοριτσάκι δεν είχε τραύματα και ότι είχε εγκαταλειφθεί στο σπίτι εντελώς μόνο του για περίπου δέκα μέρες.

Η γυναίκα παραδέχθηκε ότι εγκατέλειψε το μωρό στο σπίτι για δέκα μέρες και πήγε διακοπές στο Πουέρτο Ρίκο και το Ντιτρόιτ, ενώ όταν επέστρεψε το βρήκε αφυδατωμένο.

Σύμφωνα με την αναφορά της Αστυνομίας, το κοριτσάκι βρέθηκε στην κούνια του σε λερωμένες κουβέρτες και το στρώμα του γεμάτο ούρα και περιττώματα.

Η μητέρα φυλακή και το δικαστήριο όρισε εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

