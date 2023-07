Σούπερμαν: ο ηθοποιός που θα πρωταγωνιστεί στην επόμενη ταινία

Πολιτισμός

Ο Aμερικανός ηθοποιός Ντέιβιντ Κόνσγουετ (David Corenswet) θα είναι ο επόμενος Σούπερμαν στην νέα ταινία του Τζέιμς Γκαν (James Gunn). Μαζί του ως «Λόις Λέιν» η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (Rachel Brosnahan).

Οι δύο ηθοποιοί ήταν ανάμεσα στους έξι ηθοποιούς που διεκδίκησαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στις προσωπικές δοκιμαστικές προβολές που έγιναν παρουσία των δύο επικεφαλής των DC Studios Πίτερ Σαφράν και Τζέιμς Γκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Κόρενσγουετ o oποίος γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου 1993 στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια έγινε γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές του Ράιαν Μέρφι του Netflix «The Politician» και «Hollywood». Στην ταινία θα υποδυθεί τον νεαρό δημοσιογράφο Κλαρκ Κεντ της εφημερίδας «The Daily Planet» με συνεργάτη την βραβευμένη ηθοποιό.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέιμς Γκαν η ταινία «επικεντρώνεται στην ιστορία του ταξιδιού του Σούπερμαν να συμφιλιώσει την κρυπτονιανή κληρονομιά του με την ανθρώπινη ανατροφή του ως Κλαρκ Κεντ.

Το κάστιγκ για του υπόλοιπους χαρακτήρες συνεχίζεται με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2024. Σύμφωνα με το Deadline το «Superman: Legacy» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 11 Ιουλίου 2025.

