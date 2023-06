Life

“Προδότες”: Στενεύει ο κλοιός – Στα όριά τους οι παίκτες (εικόνες)

Ο κλοιός στενεύει. Το παιχνίδι της εξαπάτησης παίζεται στα… όρια! Νέο επεισόδιο την Πέμπτη στον ΑΝΤ1.

Ποιοι μετανιώνουν για τη συμπεριφορά τους, ποιοι νοιώθουν αηδία για τον εαυτό τους και ποιοι δεν αντέχουν άλλο την πίεση των κατηγοριών που τους βαραίνουν καθημερινά; Η ομάδα των Πιστών έχει υποστεί σοβαρές απώλειες, αλλά ευτυχώς κατάφεραν να εντοπίσουν και να διώξουν ακόμη έναν Προδότη, την Μαρίνα. Με τον αριθμό τους να μειώνεται και τις υποψίες να τους βαραίνουν, οι εναπομείναντες Προδότες αποφάσισαν να στρατολογήσουν τον Γιώργο Τ. Ποια θα είναι η απάντησή του. Αύριο στις 21:00, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υποδέχεται Πιστούς και Προδότες, σε ένα επεισόδιο για γερά νεύρα!

Στο προηγούμενο επεισόδιο

Η μέρα ξεκίνησε με πολλή αγωνία γύρω από το ποιος από τους 3 παίκτες που βρίσκονταν στο απόσπασμα δολοφονήθηκε το βράδυ από τους Προδότες. Τελικά, η Εύα και ο Γιώργος Τ. τη γλίτωσαν, αφού οι Προδότες Κωνσταντίνος και Γιώργος Ρ. αποφάσισαν να ξεφορτωθούν τον Αντώνη. Φυσικά, αυτό δημιούργησε νέες θεωρίες και υποψίες στο στρατόπεδο των Πιστών, οι οποίοι φάνηκαν πολύ πρόθυμοι να ακούσουν τη «διαθήκη» του Αντώνη μέσω του Γιάννη.

Η Αποστολή έφερε 6.600 ευρώ στο Έπαθλο του Τελικού, που πλέον αγγίζει τα 50.400 ευρώ. Έφερε, όμως, και αλλαγές στις ισορροπίες της Έπαυλης μιας και τα βέλη, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έπεσαν «βροχή» και οι υποψίες, υποκινούμενες κυρίως από τον Γιάννη, φάνηκαν να βαραίνουν την Εύα.

Ακολούθησε μια πολύ έντονη Στρογγυλή Τράπεζα, κατά τη διάρκεια της οποίας δημιουργήθηκε έντονη σύγχυση, προς όφελος των Προδοτών, η οποία κατηύθυνε λανθασμένα τις ψήφους προς τον Γιάννη, ο οποίος και αποχώρησε από την Έπαυλη απογοητευμένος.

Οι Πιστοί αντιλήφθηκαν ότι το παιχνίδι των Προδοτών καλά κρατεί. Η Γωγώ θύμωσε με τον Κωνσταντίνο που δεν ψήφισε την Εύα και τον κατηγόρησε ότι είναι Προδότης. Όλοι έφυγαν ανήσυχοι για τα δωμάτιά τους. Οι 2 Προδότες, Κωνσταντίνος και Γιώργος Ρ., αποφάσισαν αντί να δολοφονήσουν έναν Πιστό, να προσκαλέσουν τον Γιώργο Τ. στο Κονκλάβιο, ώστε να ενισχύσουν τη δύναμη του στρατοπέδου τους. Ποια θα είναι άραγε η απάντηση του Γιώργου Τ.; Θα δεχτεί να γίνει Προδότης; Ή θα παραμείνει Πιστός;

Στο αυριανό επεισόδιο

Ο Γιώργος Τ. δίνει την απάντησή του στους Προδότες. Οι παίκτες φτάνουν σύσσωμοι στο Πρωινό και αντιλαμβάνονται ότι δεν λείπει κανείς. Οι θεωρίες για το τι μπορεί να έχει συμβεί δίνουν και παίρνουν.

Μετά από μια Αποστολή, η οποία εξετάζει το πόσο καλά γνωρίζονται τελικά μεταξύ τους οι παίκτες, ακολουθεί η Στρογγυλή Τράπεζα. Εκεί οι θεωρίες ξεδιπλώνονται και όλοι ψηφίζουν το άτομο που θέλουν να διώξουν από το παιχνίδι. Θα καταφέρουν να διώξουν Προδότη; Ή θα φύγει ακόμη ένας Πιστός; Και ποια θα είναι η επόμενη κίνηση των Προδοτών στο Κονκλάβιο;

Θα καταλάβουν οι Πιστοί ποιοι είναι οι Προδότες, έτσι ώστε να τους διώξουν από το παιχνίδι; Γιατί αν ένας Προδότης κατορθώσει να φτάσει στον Τελικό, τότε θα κερδίσει όλο το έπαθλο.

Πάντως, μέχρι τώρα το σκορ μεταξύ Πιστών και Προδοτών παραμένει σαφώς υπέρ των δεύτερων με: 10 – 2!



«Οι Προδότες», το διεθνές format με εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές σε 22 χώρες, μας μυεί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος.







