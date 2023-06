Life

VICE Specials: Τα “Κρυμμένα Παιδιά” (εικόνες)

Ακόμα μία έρευνα του Vice Specials στον ΑΝΤ1 λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου στη 01:00, το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Τα Κρυμμένα Παιδιά».

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται η παιδική και εφηβική αναπηρία στην Ελλάδα, τόσο από την άποψη των επίσημων πολιτικών όσο και από την άποψη των διαδεδομένων προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Συγκεκριμένα, εξετάζει:

Τις πολιτικές αποκλεισμού των ανάπηρων παιδιών από την ευρύτερη κοινότητα, οι οποίες τα καταδικάζουν είτε στον εγκλεισμό σε ιδρύματα είτε σε «ειδικούς» χώρους μάθησης ή/και απασχόλησης/ψυχαγωγίας.

Το πώς οι πολιτικές αυτές στερούν από τα ανάπηρα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες, που για το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια λειτουργική και αυτοεξυπηρετούμενη ζωή και σε κάθε περίπτωση σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής που απολαμβάνουν. Επίσης, το πώς οι πολιτικές αυτές οδηγούν σε έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, αναπαράγοντας εντέλει το ιδρυματικό μοντέλο.

Τον κοινωνικό διαχωρισμό που γεννούν και αναπαράγουν αυτές οι πολιτικές, με αποτέλεσμα ούτε τα ανάπηρα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τυπικής ανάπτυξης συνομήλικους και συνομήλικές τους ούτε η ευρύτερη κοινότητα να μαθαίνει να ζει μαζί με ανάπηρους ανθρώπους.

Το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, δηλαδή το γεγονός ότι, καθώς τα μη ανάπηρα παιδιά μεγαλώνουν δίχως ανάπηρα παιδιά στο περιβάλλον τους, ως ενήλικες πλέον αντιμετωπίζουν τα ανάπηρα άτομα με άγνοια, αμηχανία, δυσκολία επικοινωνίας και αισθήματα οίκτου και φρίκης που οδηγούν στην περαιτέρω περιθωριοποίηση.

Στην κάμερα του VICE μιλούν, μεταξύ άλλων, ο Βαγγέλης Τσαγανός, ο οποίος μεγάλωσε στο ΠΙΚΠΑ, ο ανάπηρος ακτιβιστής και σκηνοθέτης, Αντώνης Ρέλλας, η συνήγορος του παιδιού, Θεώνη Κουφονικολάκου, ο Διευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, ψυχίατρος Γιώργος Νικολαΐδης, η Ιωάννα Κουβαριτάκη, δικηγόρος και μητέρα δύο παιδιών, ενός τυπικής και ενός μη τυπικής ανάπτυξης.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 29 Ιουνίου, 01:00, στον ΑΝΤ1.

Παρουσίαση/Αφήγηση: Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου

Σκηνοθεσία: Κώστας Παπαδάκης

Παραγωγή: Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου, Αυγουστίνος Ζενάκος

Έρευνα: The Manifold

Οπερατέρ: Κώστας Παπαδάκης, Θοδωρής Ποπέσκου

Ηχοληψία: Βασίλης Ζαμπίκος

Μοντέζ: Μαρία Κουνάβη

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ.

