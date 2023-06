Υγεία - Περιβάλλον

Χρυσοχοΐδης: “Ντου” στον Ευαγγελισμό και “τελεσίγραφο” στους διοικητές των νοσοκομείων

Η πρωινή επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας και τα μηνύματα που έστειλε στη χθεσινή πρώτη σύσκεψη με τους διοικητές.

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στον «Ευαγγελισμό» έκανε το πρωί ο Υπουργός Υγείας.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πήγε στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, την ώρα που τελείωνε η εφημερία και ζήτησε γενική ενημέρωση για όλα τα θέματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για τα ογκολογικά και αιματολογικά περιστατικά, όπου και επισκέφτηκε τις κλινικές, συνομιλώντας με τους γιατρούς.

Ο Υπουργός ξεναγήθηκε στις ΜΕΘ, ενώ είχε συνομιλία και με την Αναστασία Κοτανίδου.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε για τις αναμονές, επισκεπτόμενος των Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ενώ είχε συνάντηση με τον Διοικητή του νοσοκομείου.

Μετά τη χθεσινή τελετή παράδοσης- παραλαβής του υπουργείου Υγείας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε τηλεδιάσκεψη με όλους τους διοικητές των νοσοκομείων της χώρας, από τους οποίους ζήτησε «διαφάνεια, αξιοκρατία και επαγρύπνηση όλο το 24ώρο».

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι, «αν κάποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά, να του το πει».

