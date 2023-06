Κοινωνία

Μέγαρα: Καφετέρια έδινε σε πελάτες κοκαϊνη μέσα σε κουτάκια από παυσίπονα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εγκληματική οργάνωση διακινούσε κοκαΐνη και ξέπλενε βρώμικο χρήμα στα Μέγαρα. Πώς δρούσαν, πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση της σπείρας.

-

Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής και «ξέπλενε» τα χρήματα μέσα από καφετέρια, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Μεγαρέων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής και αστυνομικών σκύλων, οι οποίοι εντόπισαν τα ναρκωτικά στα σημεία που ήταν κρυμμένα.

Κατά την διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 27-6-2023 στα Μέγαρα, συνελήφθη 34χρονος, ο οποίο φέρεται ως υπαρχηγός της οργάνωσης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 27χρονος αλλοδαπός, αλβανικής υπηκοότητας, ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ αναζητείται και ένα ακόμα άγνωστο μέλος της σπείρας, σε βάρος των οποίων έχει σχηματισθεί δικογραφία για τα ίδια αδικήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν από τον περασμένο Απρίλιο, με συγκεκριμένους ρόλους το καθένα.

Ο 27χρονος φέρεται ως «διαχειριστής» του ταμείου, είχε αναλάβει την προμήθεια και την απόκρυψη των ναρκωτικών και κανόνιζε τις τιμές και πως θα μοιραστούν ενώ οι άλλοι δύο είχαν την ευθύνη της φύλαξης και της διακίνησης.

Σημειώνεται ότι την κοκαΐνη την έδιναν στους πελάτες μέσα σε κουτάκια από παυσίπονα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη και ένας 31χρονος, ο οποίος προμηθεύονταν από τα μέλη της οργάνωσης ποσότητες κοκαΐνης και τις διακινούσε περεταίρω στην περιοχή των Μεγάρων.

Τα περισσότερα ναρκωτικά εντοπίστηκαν από τους εκπαιδευμένους σκύλους, σε συσκευασίες κρυμμένες κάτω από γλάστρες, πέτρες και άλλα σημεία της αυλής σπιτιού, που χρησιμοποιούσαν οι δράστες.

Συνολικά στα σπίτια των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

16 αυτοσχέδιες συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη 10 γραμμαρίων,

ποσότητα κάνναβης,

κουτάκια από φαρμακευτικά δισκία εντός των οποίων αποθήκευαν τις προς διακίνηση ναρκωτικές ουσίες,

τρία αυτοκίνητα,

το χρηματικό ποσό των 19.358 ευρώ,

κινητά τηλέφωνα και πακέτα σύνδεσης.

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί και η καφετέρια, όπου φέρεται να διοχετεύονται προς νομιμοποίηση τα κέρδη των παράνομων εσόδων τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος - Δάγκωμα οχιάς: Στη ΜΕΘ η 4χρονη

ΗΠΑ: πατέρας σκότωσε με τόξο την νεογέννητη κόρη του (εικόνες)

Κέβιν Σπέισι: Ξεκίνησε η δίκη του στο Λονδίνο