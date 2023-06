Κόσμος

Επικοινωνία Ερντογάν με Πασινιάν - Τι συζήτησαν

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν είχε μια σπάνια τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν είχε σήμερα μια σπάνια τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Τύπου της αρμενικής προεδρίας, καθώς οι δύο χώρες δηλώνουν τη βούλησή τους για επαναπροσέγγιση παρά τις ιστορικές εντάσεις.

Η Αρμενία και η Τουρκία ουδέποτε καθιέρωσαν επίσημα διπλωματικές σχέσεις και τα κοινά σύνορα τους είναι κλειστά από τη δεκαετία του 1990.

Οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν από τις σφαγές των Αρμενίων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προδρόμου της σύγχρονης Τουρκίας, με το Γερεβάν και πολλές χώρες να τις χαρακτηρίζουν γενοκτονία, όρο που απορρίπτει η Άγκυρα.

Ο Πασινιάν και ο Ερντογάν "συζήτησαν για τη διαδικασία εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων", σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου της αρμενικής κυβέρνησης.

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μετέδωσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος είπε σήμερα στον Αρμένιο πρωθυπουργό πως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης προς την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Γερεβάν θα πρέπει να συνεχιστούν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Τουρκίας, ο Πασινιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία συνεχάρη τον Ερντογάν και τον τουρκικό λαό με την ευκαιρία της μουσουλμανικής θρησκευτικής γιορτής 'Ειντ αλ-'Αντχα (Η Γιορτή της Θυσίας). Ο Τούρκος πρόεδρος, από την πλευρά του, ευχήθηκε η γιορτή αυτή να φέρει ειρήνη και ευημερία σε όλη την ανθρωπότητα.

Ο Πασινιάν, ένας από τους πρώτους ηγέτες που συνεχάρη στα τέλη Μαΐου τον Τούρκο πρόεδρο για την επανεκλογή του, παρέστη στις αρχές Ιουνίου στην Τουρκία στην τελετή ορκωμοσίας του Ερντογάν.

Η Τουρκία, που προήλθε από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1920, αναγνωρίζει τις σφαγές αλλά απορρίπτει τον όρο γενοκτονία, επικαλούμενη έναν εμφύλιο πόλεμο στην Ανατολία, σε συνδυασμό με έναν λιμό, όταν 300.000 με 500.000 Αρμένιοι και άλλοι τόσοι Τούρκοι έχασαν τη ζωή τους.

Η Τουρκία είναι επίσης ο κύριος υποστηρικτής του Αζερμπαϊτζάν, γείτονα και ιστορικού αντίπαλου της Αρμενίας. Μπακού και Γερεβάν ανταμετρήθηκαν σε δύο πολέμους για τον έλεγχο του θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο ένας ξέσπασε με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης τη δεκαετία του 1990 και ο άλλος το 2000.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Αρμενία και η Τουρκία όρισαν απεσταλμένους για να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, μια βούληση που είχαν εκφράσει ήδη οι δύο χώρες το 2009 υπογράφοντας σχετική συμφωνία.

Η Αρμενία ωστόσο ουδέποτε επικύρωσε αυτή τη συμφωνία και αποχώρησε από τη διαδικασία το 2018.

