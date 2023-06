Παράξενα

Βόλος: Ταξίδι του μέλιτος... στα κρατητήριο για γαμπρό από την Ιταλία

Ιταλός ήρθε στον Βόλο για μήνα του μέλιτος και κατέληξε στο κρατητήριο. Η απίθανη περιπέτειά του.

Ένας 30χρονος Ιταλός θα θυμάται για πάντα τον μήνα του μέλιτος στην Ελλάδα. Το ταξίδι με την μηχανή, του στοίχισε μια απίστευτη ταλαιπωρία για ασήμαντη αφορμή.

Στο πέρασμά του από τον Βόλο έκλεισε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και πάρκαρε την μηχανή του, στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος τον ενημέρωσε πως μπορεί να μεταφέρει την μηχανή μπροστά στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται η δική του είσοδος και κατά την μεταφορά, γρατζούνισε τον προφυλακτήρα της ιδιοκτήτριας ενός αυτοκινήτου, χωρίς να το καταλάβει.

Μέχρι να τακτοποιήσουν με την σύζυγό του τα πράγματά τους μέσα στο διαμέρισμα, ήπιε μια μπύρα, αλλά δεν κατάλαβε πως η ιδιοκτήτρια του οχήματος είχε καλέσει την αστυνομία. Όταν εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί αιφνιδιάστηκε , ζήτησε να πληρώσει την ζημιά και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με το αλκοολόμετρο να δείχνει κάτω από το όριο, αλλά συνελήφθη.

Πέρασε το βράδυ του στο τμήμα και η σύζυγός του εμφανίστηκε χθες το πρωί στα δικαστήρια του Βόλου αναζητώντας συνήγορο που να μιλά ιταλικά.

Το δικαστήριο τον αθώωσε αλλά η περιπέτεια θα του μείνει αξέχαστη.

Πηγή: gegonota.news

