Παράνομα botox - Θύμα στον ΑΝΤ1: μου έβαλαν μαρμαρόσκονη, αντί για τοξίνη (βίντεο)

Πως είχε στηθεί η “μηχανή” από μία γυναίκα, που διένειμε με ντελιβερά παράνομα botox και υαλουρονικό, σε κέντρα αισθητικής. Τι δηλώνει γυναίκα για τις βλάβες που υπέστη ο οργανισμός της.

Γυναίκα - θύμα της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζεται από την Αστυνομία, η οποία διακινούσε σε κέντρα αισθητικής, μη εγκεκριμένα φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για επεμβάσεις αισθητικής, μίλησε την Πέμπτη στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και στον Λάζο Μαντικό, για το πως γινόταν η προμήθεια των μη εγκεκριμένων υλικών από τα Κατεχόμενα της Κύπρου, αλλά κυρίως για τις βλάβες που υπέστη η υγεία της και το σώμα της.

Όπως είπε η γυναίκα στην μαρτυρία της, «Δεν ήξερα τι υπήρχε πίσω από όλο αυτό. Είμαι σε κατάσταση σοκ! Ο «εγκέφαλος» δεν έχει συλληφθεί έχω μάθει. Είναι ελεύθερος και δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Νύχτες περνούσε από τα κατεχόμενα σε μικρό ψυγείο τα μπότοξ με το αυτοκίνητο του και τα έβαζε κάτω από το κιβώτιο ταχυτήτων.

Τα αγόραζε από την Τουρκία προς 50 – 60 ευρώ και τα πουλούσε σε αυτή που συνελήφθη στην Αθήνα περίπου 160 – 180 ευρώ, όταν το ευρωπαϊκού τύπου μπότοξ κοστίζει 240 – 260 ευρώ στην χονδρική.

Από αυτά εγώ έπαθα αλλεργικό σοκ και έβγαλα εξανθήματα στο μέτωπο μου και καρούμπαλα. Ο γιατρός μου είπε ότι είμαι αλλεργική στο μπότοξ. Δεν είμαι όμως γιατί έχω ξανά κάνει… Ζήτησα να πάρω δείγμα και το έδωσα για έλεγχο. Μου έβαλαν μαρμαρόσκονη και όχι τοξίνη. Δυστυχώς αυτή έδινε σε πολλά κέντρα αισθητικής και υπάρχουν πολλά περιστατικά καταγεγραμμένα στο Νοσοκομείο «Συγγρός». Μάλιστα τα έστελνε και Πολωνία έμαθα. Τα κέντρα αισθητικής αγόραζαν σε χαμηλές τιμές μη εγκεκριμένα μπότοξ. Υπάρχουν πολλά θύματα σαν εμένα δυστυχώς»

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η συλληφθείσα τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2019 δραστηριοποιείτο στην παράνομη διακίνηση μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών σκευασμάτων (botox, σκευασμάτων υαλουρονικού οξέως κ.α.) καθώς και μη πιστοποιημένων μασκών αισθητικής προσώπου.

Στην παράνομη αυτή δραστηριότητα είχε ενταχθεί προ μηνός περίπου και ο έτερος συλληφθείς, ο οποίος είχε ρόλο διανομέα (delivery).

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, εισήγαγαν τα προϊόντα από την Τουρκία και την Πολωνία με δέματα, μέσω εταιριών ταχυμεταφορών ή αυτοπροσώπως, τα αποθήκευσαν σε χώρο σε περιοχή της Αττικής και τα διαφήμιζαν μέσω σελίδας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που διατηρούσε η συλληφθείσα.

Το πελατολόγιο τους απαρτιζόταν από πολυάριθμα ιατρεία και κέντρα αισθητικής σε διάφορες περιοχές της χώρας, στα οποία τα προϊόντα παραδίδονταν με απ' ευθείας παράδοση ή με αποστολή δεμάτων ενώ η αντίστοιχη πληρωμή πραγματοποιούταν είτε χέρι με χέρι είτε μέσω αντικαταβολής.

